Földmozgás

Élve mentettek ki egy csecsemőt a romok alól Venezuelában - videó

Élve mentettek ki egy csecsemőt egy összeomlott épület romjai alól Venezuelában, ahol a mentőalakulatok továbbra is több ezer eltűnt után kutatnak. 2026.06.26 14:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Reménysugarat hozott a venezuelai földrengés utáni mentés: a mentőcsapatok élve emeltek ki egy csecsemőt egy összeomlott épület romjai alól. A gyermek állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.



A kutatóegységek továbbra is megfeszített erővel dolgoznak a legsúlyosabban érintett területeken, miközben a hatóságok szerint még több ezer embert tartanak eltűntként nyilván. A romok átvizsgálását az ismétlődő utórengések és a megrongálódott épületek instabil állapota is nehezíti.