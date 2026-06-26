Földmozgás

Élve mentettek ki egy csecsemőt a romok alól Venezuelában - videó

Élve mentettek ki egy csecsemőt egy összeomlott épület romjai alól Venezuelában, ahol a mentőalakulatok továbbra is több ezer eltűnt után kutatnak.

2026.06.26 14:50ma.hu
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Reménysugarat hozott a venezuelai földrengés utáni mentés: a mentőcsapatok élve emeltek ki egy csecsemőt egy összeomlott épület romjai alól. A gyermek állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.

A kutatóegységek továbbra is megfeszített erővel dolgoznak a legsúlyosabban érintett területeken, miközben a hatóságok szerint még több ezer embert tartanak eltűntként nyilván. A romok átvizsgálását az ismétlődő utórengések és a megrongálódott épületek instabil állapota is nehezíti.

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