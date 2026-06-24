Tragédia
A tengerbe omlott egy sziklafal Biarritzban, maga alá temetve embereket
Egy nő holttestét megtalálták a mentőalakulatok, amelyek este 10 óra után a két eltűnt búvár felkutatására indultak.2026.06.24 20:51MTI
A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este Biarritzban, Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy, a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert - közölte a helyi prefektúra.
A mintegy 2 ezer négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert.
"Az első információk szerint három búvár, akik a környékről származnak, a sziklaomlás idején a sziklafal aljában található területen tartózkodott (...) Két búvárt maga alá temetett a leomlott kőzettömeg" - írta közleményében a prefektúra.
Egy harmadik búvárt "fizikailag épen, de sokkos állapotban" láttak el a mentősök.
A prefektúra éjszaka bejelentette, hogy egy nő holttestét megtalálták a mentőalakulatok, amelyek este 10 óra után a két eltűnt búvár felkutatására indultak.
"A két holttest egyikét, egy nőét kiemelték" - közölték a hatóságok.
"Hallottunk egy nagy durranást, és láttuk, ahogy az egész sziklafal megcsúszott és a vízbe zuhant. Egy férfi megúszta, és azt mondta, hogy két ember volt vele" a baleset pillanatában - idézte a Sud-Ouest regionális lap a baleset egyik szemtanúját, aki szerint sokan voltak a szikla mentén a vízben, mivel éppen apály volt.
A környéket lezárták a hatóságok.
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