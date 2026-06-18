Háború
Másodszor érte találat a moszkvai olajfinomítót egy héten belül
Egy héten belül másodszor érte támadás a moszkvai olajfinomítót, miközben más orosz és megszállt területeken lévő célpontokat is csapások értek; Ukrajna szerint az akciók az orosz háborús infrastruktúra sebezhetőségét bizonyítják.2026.06.18 11:24ma.hu
Újabb dróntámadás érte a moszkvai olajfinomítót, amelyet egy héten belül immár másodszor találtak el. A beszámolók szerint emellett célpontok sérültek meg az oroszországi Rosztovi területen, valamint az Oroszország által megszállva tartott ukrán területeken is.
Az ukrán fél szerint a csapások azt bizonyítják, hogy a háborús erőfeszítéseket támogató orosz létesítmények már nem számítanak elérhetetlennek. Kijev álláspontja szerint a nagy hatótávolságú drónműveletek és a közepes hatótávolságú precíziós csapások egyaránt hatékonyan működnek az orosz katonai és energetikai infrastruktúra ellen.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a háború befejezésének ideje már régen elérkezett, és Oroszországnak diplomáciai lépéseket kellene tennie a konfliktus lezárása érdekében.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:04 Vitézy Dávid: kiválóan és terv szerint halad az európai uniós források hazahozatalával összefüggő munka
- 14:58 Országos tisztifőorvos: hőségriasztást rendelhetnek el szombaton
- 12:14 Zelenszkij Moszkvának üzent: Ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog
- 11:24 Másodszor érte találat a moszkvai olajfinomítót egy héten belül
- 10:56 Elektromos roller gyulladt ki egy pétervásári házban
- 8:55 Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus-kuratórium elnöki posztjáról
- 6:53 Magyar Péter: a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06