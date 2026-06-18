Háború

Másodszor érte találat a moszkvai olajfinomítót egy héten belül

Egy héten belül másodszor érte támadás a moszkvai olajfinomítót, miközben más orosz és megszállt területeken lévő célpontokat is csapások értek; Ukrajna szerint az akciók az orosz háborús infrastruktúra sebezhetőségét bizonyítják. 2026.06.18 11:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb dróntámadás érte a moszkvai olajfinomítót, amelyet egy héten belül immár másodszor találtak el. A beszámolók szerint emellett célpontok sérültek meg az oroszországi Rosztovi területen, valamint az Oroszország által megszállva tartott ukrán területeken is.



Az ukrán fél szerint a csapások azt bizonyítják, hogy a háborús erőfeszítéseket támogató orosz létesítmények már nem számítanak elérhetetlennek. Kijev álláspontja szerint a nagy hatótávolságú drónműveletek és a közepes hatótávolságú precíziós csapások egyaránt hatékonyan működnek az orosz katonai és energetikai infrastruktúra ellen.



A közlemény hangsúlyozza, hogy a háború befejezésének ideje már régen elérkezett, és Oroszországnak diplomáciai lépéseket kellene tennie a konfliktus lezárása érdekében.