Háború

Zelenszkij Moszkvának üzent: Ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök éles hangú üzenetben figyelmeztette Oroszországot: ha az országát továbbra is támadások érik, annak következményeit Moszkva is megérzi.

2026.06.18 12:14ma.hu
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Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna nem akarta a háborút, és továbbra sem akarja annak folytatását, ugyanakkor figyelmeztette Oroszországot, hogy az agresszió következményei az orosz fővárost sem kerülik el.

„Nem akarjuk ezt a háborút, és soha nem is akartuk, ezt mindenki tudja. Természetesen azt sem akarjuk, hogy Ukrajna az ellenség miatt lángokban álljon. De ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog” – fogalmazott az ukrán államfő.

Zelenszkij ismét felszólította Moszkvát a harcok befejezésére, hangsúlyozva, hogy elérkezett az idő az agresszió és a háború lezárására.

Mostanra egyébként mindkét fél fokozta a nagy hatótávolságú drón- és rakétacsapásokat, és az oroszországi célpontok elleni ukrán támadások egyre gyakrabban érik el az ország belső területeit is.

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