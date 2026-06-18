Háború
Zelenszkij Moszkvának üzent: Ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog
Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök éles hangú üzenetben figyelmeztette Oroszországot: ha az országát továbbra is támadások érik, annak következményeit Moszkva is megérzi.2026.06.18 12:14ma.hu
Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna nem akarta a háborút, és továbbra sem akarja annak folytatását, ugyanakkor figyelmeztette Oroszországot, hogy az agresszió következményei az orosz fővárost sem kerülik el.
„Nem akarjuk ezt a háborút, és soha nem is akartuk, ezt mindenki tudja. Természetesen azt sem akarjuk, hogy Ukrajna az ellenség miatt lángokban álljon. De ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog” – fogalmazott az ukrán államfő.
Zelenszkij ismét felszólította Moszkvát a harcok befejezésére, hangsúlyozva, hogy elérkezett az idő az agresszió és a háború lezárására.
Mostanra egyébként mindkét fél fokozta a nagy hatótávolságú drón- és rakétacsapásokat, és az oroszországi célpontok elleni ukrán támadások egyre gyakrabban érik el az ország belső területeit is.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:04 Vitézy Dávid: kiválóan és terv szerint halad az európai uniós források hazahozatalával összefüggő munka
- 14:58 Országos tisztifőorvos: hőségriasztást rendelhetnek el szombaton
- 12:14 Zelenszkij Moszkvának üzent: Ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog
- 11:24 Másodszor érte találat a moszkvai olajfinomítót egy héten belül
- 10:56 Elektromos roller gyulladt ki egy pétervásári házban
- 8:55 Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus-kuratórium elnöki posztjáról
- 6:53 Magyar Péter: a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06