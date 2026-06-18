Háború

Zelenszkij Moszkvának üzent: Ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök éles hangú üzenetben figyelmeztette Oroszországot: ha az országát továbbra is támadások érik, annak következményeit Moszkva is megérzi. 2026.06.18 12:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna nem akarta a háborút, és továbbra sem akarja annak folytatását, ugyanakkor figyelmeztette Oroszországot, hogy az agresszió következményei az orosz fővárost sem kerülik el.



„Nem akarjuk ezt a háborút, és soha nem is akartuk, ezt mindenki tudja. Természetesen azt sem akarjuk, hogy Ukrajna az ellenség miatt lángokban álljon. De ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog” – fogalmazott az ukrán államfő.



Zelenszkij ismét felszólította Moszkvát a harcok befejezésére, hangsúlyozva, hogy elérkezett az idő az agresszió és a háború lezárására.



Mostanra egyébként mindkét fél fokozta a nagy hatótávolságú drón- és rakétacsapásokat, és az oroszországi célpontok elleni ukrán támadások egyre gyakrabban érik el az ország belső területeit is.