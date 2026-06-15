Iráni konfliktus
Önmérsékletre szólította fel az ENSZ főtitkára Izraelt és a Hezbollahot
Az amerikai-iráni békemegállapodás sikere érdekében.2026.06.15 16:59MTI
Önmérsékletre szólította fel Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára Izraelt és a Hezbollahot az amerikai-iráni békemegállapodás sikere érdekében vasárnap, miközben súlyosan elítélte Izraelt a Bejrút elleni támadás miatt.
A főtitkár közleményében rámutat, hogy az izraeli légicsapás a Libanonnal életben lévő tűzszünet idején történt "akkor, amikor az Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztársaság egy olyan egyezséget érhet el, amely utat nyit a konfliktus békés rendezése felé".
Egyben "maximális önmérsékletre" sürgette a válság minden szereplőjét, valamint reményét fejezte ki, hogy sikerre vezetnek az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás megkötésére irányuló erőfeszítések.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a kora délutáni órákban az Axios hírportálnak és a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúkban egyaránt úgy fogalmazott, hogy az izraeli támadás miatt néhány órával tolódik az Iránnal előkészített megállapodás aláírása, de annak megtörténtét valószínűsítette.
"Ez nagyon rossz - el se tudom hinni. Alig egy órával azt megelőzően, hogy készültünk aláírni az egyezséget" - fogalmazott az amerikai elnök az Axiosnak, és hangot adva haragjának éles szavakkal kritizálta Benjamin Netanjahut, elismerve azt, hogy az izraeli támadást Libanon felől Izraelre kilőtt rakéták váltották ki.
Az elnök a Fox News-nak adott nyilatkozatában arról számolt be, hogy közvetlenül is beszélt Benjamin Netanjahuval.
Donald Trump korábban közösségi oldalán azt írta, hogy ugyan Izraelnek joga van az önvédelemhez, de a vasárnap végrehajtott izraeli műveletnek "soha nem lett volna szabad megtörténnie, különösen egy ilyen egyedi napon, amikor annyira közel vagyunk egy békemegállapodáshoz Iránnal".
Internetes bejegyzésében megjegyezte, hogy a Libanon felől Izraelt ért támadás "nagyon kicsi és jelentéktelen" volt, sebesültek nélkül, amire az izraeli haderő Bejrút elleni légicsapással válaszolt.
Az Egyesült Államok és Irán közötti közvetítésben szerepet vállaló Pakisztán kormányfője szombaton jelezte, hogy a megállapodást elektronikus formában írhatja alá a két fél képviselője, amit követően a jövő héten technikai jellegű amerikai-iráni megbeszélések jöhetnek az egyezség gyakorlati végrehajtásáról.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:59 Önmérsékletre szólította fel az ENSZ főtitkára Izraelt és a Hezbollahot
- 16:43 Vizsgálatot indított a fogyasztóvédelem az forrólevegős sütők ellenőrzésére
- 12:57 Egy héten belül négy gyermek került kórházba nyelőcsőbe szorult gombelem miatt
- 10:46 Lannert Judit: megszűnik az NKE-n a pedagógusképzés
- 8:00 ORFK: egyhetes ellenőrzés indul az ország útjain 24 órás drogmarathon akcióval
- 6:01 Színpadra tévedő cica lopta el a show-t a Rómeó és Júlia balettelőadáson - videó
- 4:28 A halálba zuhant egy lány, miután a személyzet elfelejtette rácsatolni a bungee jumping kötelet
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06