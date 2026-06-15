Iráni konfliktus

Önmérsékletre szólította fel az ENSZ főtitkára Izraelt és a Hezbollahot

Önmérsékletre szólította fel Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára Izraelt és a Hezbollahot az amerikai-iráni békemegállapodás sikere érdekében vasárnap, miközben súlyosan elítélte Izraelt a Bejrút elleni támadás miatt.



A főtitkár közleményében rámutat, hogy az izraeli légicsapás a Libanonnal életben lévő tűzszünet idején történt "akkor, amikor az Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztársaság egy olyan egyezséget érhet el, amely utat nyit a konfliktus békés rendezése felé".



Egyben "maximális önmérsékletre" sürgette a válság minden szereplőjét, valamint reményét fejezte ki, hogy sikerre vezetnek az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás megkötésére irányuló erőfeszítések.



Donald Trump amerikai elnök vasárnap a kora délutáni órákban az Axios hírportálnak és a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúkban egyaránt úgy fogalmazott, hogy az izraeli támadás miatt néhány órával tolódik az Iránnal előkészített megállapodás aláírása, de annak megtörténtét valószínűsítette.



"Ez nagyon rossz - el se tudom hinni. Alig egy órával azt megelőzően, hogy készültünk aláírni az egyezséget" - fogalmazott az amerikai elnök az Axiosnak, és hangot adva haragjának éles szavakkal kritizálta Benjamin Netanjahut, elismerve azt, hogy az izraeli támadást Libanon felől Izraelre kilőtt rakéták váltották ki.



Az elnök a Fox News-nak adott nyilatkozatában arról számolt be, hogy közvetlenül is beszélt Benjamin Netanjahuval.



Donald Trump korábban közösségi oldalán azt írta, hogy ugyan Izraelnek joga van az önvédelemhez, de a vasárnap végrehajtott izraeli műveletnek "soha nem lett volna szabad megtörténnie, különösen egy ilyen egyedi napon, amikor annyira közel vagyunk egy békemegállapodáshoz Iránnal".



Internetes bejegyzésében megjegyezte, hogy a Libanon felől Izraelt ért támadás "nagyon kicsi és jelentéktelen" volt, sebesültek nélkül, amire az izraeli haderő Bejrút elleni légicsapással válaszolt.



Az Egyesült Államok és Irán közötti közvetítésben szerepet vállaló Pakisztán kormányfője szombaton jelezte, hogy a megállapodást elektronikus formában írhatja alá a két fél képviselője, amit követően a jövő héten technikai jellegű amerikai-iráni megbeszélések jöhetnek az egyezség gyakorlati végrehajtásáról.