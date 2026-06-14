Tragédia
Halálos hajóbaleset történt Split közelében
A halálos áldozatok cseh állampolgárok voltak.2026.06.14 22:57MTI
Hárman meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brac szigete között - közölte vasárnap a spliti-dalmáciai rendőrség. A halálos áldozatok cseh állampolgárok voltak.
A baleset 11 óra 38 perc körül történt a közép-dalmáciai partoknál. A rendőrség tájékoztatása szerint a vitorláson tartózkodó további négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget, kórházba szállításukra nem volt szükség.
A helyi sajtó szerint a katamarán Splitből Supetarba tartott menetrend szerinti járaton. A gyors utasszállító Brac felé haladt, amikor összeütközött a vitorlással, amely a baleset után elsüllyedt.
Zeljko Kustera, a spliti kikötői hatóság vezetője közölte: a vitorlásnak rendben voltak az iratai, francia zászló alatt hajózott, és hét utas, valamint egy kapitány tartózkodott rajta, valamennyien külföldi állampolgárok voltak. A menetrend szerinti járaton közlekedő katamaránon 118 utas és hétfős személyzet utazott.
Kustera a N1 televíziónak azt mondta: a mintegy 14 méteres vitorlás 50-60 méter mélyre süllyedt, ezért a horvát haditengerészet parti őrségének víz alatti drónjával vizsgálják át. Hozzátette, hogy továbbra is keresnek egy embert, aki az ütközéskor a vitorláson tartózkodott.
A cseh külügyminisztérium közölte: konzulja a helyszínen van, és kapcsolatban áll a horvát hatóságokkal.
A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A helyszíni szemlét a megyei ügyészség irányításával, közlekedési szakértők és a rendőrség bevonásával végzik.
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