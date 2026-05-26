Terrorizmus

FSZB: mágneses aknákat egy találtak egy gázszállítón Uszty-Luga kikötőjében

A szakértők is megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.

2026.05.26 08:34MTI
Terrortámadást akadályoztak meg az orosz hatóságok az Arrhenius gázszállító hajó ellen, amelyen mágneses aknákat találtak - közölte kétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtószolgálata.

A hajó Antwerpen kikötőből érkezett Uszty-Lugába, és a rakomány felvétele után a törökországi Samsun kikötőbe indult volna tovább. A hajótesten, a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok "feltehetően NATO-gyártmányú" mágneses aknákat találtak, amelyek egyenként mintegy hét kilogramm plasztik robbanóanyagot tartalmaztak.

A hajó május 20-án futott be a tengeri kikötőbe. A kapitány a kihallgatása során elmondta, hogy "az antwerpeni belga kikötőben történő kirakodás előtt a hajót a hajóügynök horgonyzóhelyre küldte, ahol körülbelül másfél napig tartózkodott, állítólag a kikötői dolgozók sztrájkja miatt" .

Az FSZB által kiadott tájékoztatás értelmében a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.

