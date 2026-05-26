Terrorizmus
FSZB: mágneses aknákat egy találtak egy gázszállítón Uszty-Luga kikötőjében
A szakértők is megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.2026.05.26 08:34MTI
Terrortámadást akadályoztak meg az orosz hatóságok az Arrhenius gázszállító hajó ellen, amelyen mágneses aknákat találtak - közölte kétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtószolgálata.
A hajó Antwerpen kikötőből érkezett Uszty-Lugába, és a rakomány felvétele után a törökországi Samsun kikötőbe indult volna tovább. A hajótesten, a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok "feltehetően NATO-gyártmányú" mágneses aknákat találtak, amelyek egyenként mintegy hét kilogramm plasztik robbanóanyagot tartalmaztak.
A hajó május 20-án futott be a tengeri kikötőbe. A kapitány a kihallgatása során elmondta, hogy "az antwerpeni belga kikötőben történő kirakodás előtt a hajót a hajóügynök horgonyzóhelyre küldte, ahol körülbelül másfél napig tartózkodott, állítólag a kikötői dolgozók sztrájkja miatt" .
Az FSZB által kiadott tájékoztatás értelmében a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:38 Tarr Zoltán: költségvetési biztost kap az MTVA és az NMHH
- 20:40 Az agrárminiszter június 4-ig felülvizsgálja az agrárkamara szabályozását
- 18:42 Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatói tisztségéből Hajdu Jánost
- 8:34 FSZB: mágneses aknákat egy találtak egy gázszállítón Uszty-Luga kikötőjében
- 6:14 Új szintet lépett a terrorizmus
- 20:12 Szétverték az éjszaka a fél Bikás parkot - betörték egy népszerű söröző teraszát
- 19:00 Gyászol az ország - elpusztult Európa legidősebb hím jegesmedvéje Nyíregyházán
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06