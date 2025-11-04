USA

Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke

A 84 éves veterán politikus tüdőgyulladásból fakadó szövődményekbe halt bele, valamint szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedett.

Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke, védelmi minisztere és republikánus kongresszusi képviselője - jelentette be családja kedden.

Dick Cheney 8 éven át volt alelnök George W. Bush elnökségének idején, így a 2001. szeptember 11-i terrortámadások, és az azt követő afganisztáni és iraki hadműveletek idején is.

Családjának közleménye szerint a 84 éves veterán politikus tüdőgyulladásból fakadó szövődményekbe halt bele, valamint szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedett.

"Dick Cheney évtizedeken át szolgálta nemzetünket, többi között mint fehér házi kabinetfőnök, Wyoming állam kongresszusi képviselője, védelmi miniszter és az Egyesült Államok alelnöke" - írta közleményében a család.

Cheney, teljes nevén Richard Bruce Cheney 1941. január 30-án született a Nebraska állambeli Lincolnban. Politikai pályáját 1969-ben kongresszusi gyakornokként kezdte, 1975-től két éven át a Fehér Ház kabinetfőnökeként dolgozott Gerald Ford elnök mellett. 1979-1989 között a Kongresszus tagja volt Wyoming állam képviseletében. 1989-től, George Bush elnökké választását követően 4 éven keresztül védelmi miniszter volt, így az első öböl háború idején is ő irányította a Pentagont. George W. Bush 2020-as elnökké választása után, 2001. januárjától 2009. januárjáig alelnökként dolgozott.

Lánya, Liz Cheney szintén politikus, aki 2017-től 6 éven keresztül volt kongresszusi képviselő republikánus színekben. A Republikánus Párton belül Donald Trump ellenzékének számít, a 2024-es elnökválasztási kampány idején a demokrata jelölt, Kamala Harris oldalán vett részt a politikai küzdelemben.

