Izraelben letartóztatták a pénteken lemondott katonai főügyészt
Az izraeli hadsereg vezetése számos alkalommal kijelentette, hogy a katonai ügyészség nem gátolja a háborús erőfeszítéseket.2025.11.03 20:02MTI
Izraelben hétfő reggel letartóztatták a pénteken lemondott katonai főügyészt, Jifat Tomer-Jerusalmít, egy palesztin fogoly bántalmazásáról készült videó kiszivárogtatásának ügyében.
A rendőrség közölte, hogy a korábbi katonai főügyészt is őrizetbe vették, és hétfő reggel mindkettőjüket a tel-avivi bíróság elé állítják előzetes letartóztatásuk meghosszabbítását kérelmezve.
Tomer-Jerusalmi vasárnap búcsúlevelet hátrahagyva hosszú órákra eltűnt, az autóját elhagyva találták a tengerparton, a mobiltelefonja pedig eltűnt, és a rendőrség attól tartott, hogy véget vetett életének. Később megtalálták, a rendőrség szerint valószínűleg a tengerbe dobta a mobiltelefonját.
A főügyészt nyomozás akadályozásával, hamis dokumentum benyújtásával a legfelsőbb bírósághoz, csalással és hivatali visszaéléssel, valamint bizonyíték eltüntetésével gyanúsítják. A volt katonai főügyészt, Matan Solomest, szintén a nyomozás akadályozásával, csalással és hivatali visszaéléssel vádolják.
Tomer-Jerusalmi, Izrael első női katonai főügyésze beismerte, hogy ő engedélyezte a palesztin terrorista kínzását bemutató videó kiszivárogtatását, és pénteken bejelentette lemondását. Lemondólevelében azt írta a vezérkari főnöknek, Éjal Zamírnak, hogy "jóváhagyta bizonyos anyagok átadását a sajtónak, hogy megakadályozza a hadsereg jogi szerveit ért hamis propaganda terjedését."
"Teljes felelősséget vállalok minden olyan anyagért, mely az egységünkből a médiába került. E felelősségvállalásból fakad döntésem, hogy befejezem szolgálatomat mint katonai főügyész" - tette hozzá.
A kiszivárogtatás előtt, és az azóta eltelt év során is az izraeli közösségi médiában jobboldali erők azzal vádolták a főügyészt, hogy a hadsereg és Izrael ellen dolgozik, akadályozza a háború folytatását, amikor síkra száll a hadseregen belüli esetleges visszaélésekkel és bűnesetekkel szemben. Az izraeli hadsereg vezetése számos alkalommal kijelentette, hogy a katonai ügyészség nem gátolja a háborús erőfeszítéseket.
Amikor letartóztattak több tartalékos katonát egy, abúzus okozta sebesülései miatt kórházba került palesztin terrorista bántalmazásának vádjával, információs hadjárat kezdődött a katonai ügyészség ellen, amely a letartóztatott katonák ártatlanságát próbálta bizonyítani.
Tomer-Jerusalmi a kiszivárogtatás engedélyezésével, a bizonyító erejű videofelvételek közzétételével ezt próbálta megállítani - de eredménytelenül, a gyanúsított tartalékosok védelmében jelenleg is aktív információs kampány folyik az izraeli közösségi médiában.
A múlt héten az izraeli hadsereg közölte, hogy a rendőrség büntetőeljárást indított a Sde Teiman nevű börtöntáborban tavaly történt eset felvételének kiszivárogtatási ügyében. A kiszivárgott videó 2024 augusztusában került nyilvánosságra a 12-es csatornán, miközben az öt tartalékos letartóztatása zajlott.
A rendőrség szerint a volt katonai főügyész is részt vett a kiszivárogtatásról meghozott döntésben, még mielőtt a felvételeket továbbították volna. Később a vizsgálat megindítása után Tomer-Jerusalmí azt állította a legfelsőbb bíróságnak, hogy nem tudott a felvételek eljuttatásáról a médiának.
A letartóztatott volt főügyésznőt női börtönben, magánzárkában tartják. Itamár Bengvir nemzetbiztonsági miniszter arra utasította a börtönparancsnokot, hogy "helyezzenek el kamerákat a cellában, hogy ne akadályozza a nyomozást, és az élete is biztonságban legyen".
