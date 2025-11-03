Erőszak
Angliai késelés - Tízrendbeli gyilkossági kísérlet
Ezen a címen emeltek vádat az angliai vonaton elkövetett késes támadás feltételezett elkövetője ellen.2025.11.03 18:00MTI
Tízrendbeli gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek hétfőn annak a késeléses támadásnak a feltételezett elkövetője ellen, amely szombat este történt Angliában egy vonaton.
A brit közlekedési rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a 32 éves Anthony Williams ellen súlyos testi sértés és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén is vádat emeltek.
Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor a támadó több utast megkéselt.
A támadás után a szerelvény megállt a Cambridge-hez közeli Huntingdon város vasútállomásán, és a kivonuló fegyveres rendőri egységek elektromos sokkoló használata után, az első bejelentést követő nyolc percen belül őrizetbe vették a brit állampolgárságú gyanúsítottat.
A helyszínen őrizetbe vettek egy másik, 35 éves férfit is, őt azonban már vasárnap elengedték, mivel a vizsgálat kiderítette, hogy nem volt részese a támadásnak.
A mentők a helyszínről tíz sérültet szállítottak kórházba, egy további sérült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.
A brit közlekedési rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a sérültek közül ötöt már hazaengedtek.
Heidi Alexander közlekedési miniszter a BBC közszolgálati televízió hétfői hírműsorában elmondta: a vonat személyzetének egyik tagja, aki szintén megsérült, továbbra is életveszélyes, de stabil állapotban van. A miniszter és a rendőrség egybehangzó tájékoztatása szerint az illető szembeszállt a késes támadóval, és ekkor szerezte sérüléseit. Heidi Alexander "igazi hősnek" nevezte a vasúti alkalmazottat, aki a közlekedési miniszter szavai szerint minden kétséget kizáróan számos ember életét mentette meg.
A vizsgálatot végző nyomozók elismerően szóltak a mozdonyvezetőről, Andrew Johnsonról is, aki az első riasztás után azonnal kapcsolatba lépett a forgalomirányítással, és kérte, hogy a szerelvényt irányítsák a közeli Huntingdon vasútállomására, ahol meg tudott állni. Így vált lehetővé, hogy a fegyveres rendőri egységek néhány perc alatt odaérhettek a vonathoz.
A rendőrség már a hétvégén közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.
A hétfőn beterjesztett vádiratból kiderül az is, hogy Williams szombat hajnalban, órákkal a vonaton elkövetett támadás előtt a kelet-londoni elővárosi vasút (DLR) egyik állomásán is megkéselt valakit, aki az arcán szenvedett szúrt sérüléseket. Az angol-walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) felhatalmazása alapján emiatt külön vádat emeltek Williams ellen, szintén gyilkossági kísérlet és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:02 Izraelben letartóztatták a pénteken lemondott katonai főügyészt
- 18:00 Angliai késelés - Tízrendbeli gyilkossági kísérlet
- 16:59 Szijjártó Péter: 55 új munkahely jön létre egy 42 milliárd forintos beruházás nyomán Szolnokon
- 14:56 Meteorológia: átlag közeli hőmérsékletű és száraz volt az október
- 12:55 A bankszövetség ellenzi az ingyenes készpénzfelvételi limit emelését
- 10:52 Pilóta nélküli helikopter teljesítette első repülését Északkelet-Kínában
- 8:48 Új, eddig ismeretlen, rémséges pókfajt fedeztek fel Kaliforniában
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06