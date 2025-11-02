Erőszak
Vérengzés a brit vasúton - késeléses támadás rázta meg Angliát - videó
Az eset részletei még vizsgálat alatt állnak, de a politikai reakciók és a közvélemény aggodalma már most jelzik, hogy a támadás több lesz, mint egyszeri bűncselekmény: a brit társadalom egyik legmélyebb bizalmi válságának újabb tünete lehet.2025.11.02 08:02ma.hu
Több embert megsebesítettek egy szombat esti késeléses támadás során egy Anglia középső részén közlekedő vonaton. A rendőrség közlése szerint két gyanúsítottat őrizetbe vettek, miután a vonatot Huntingdon állomásán megállították. Az eset újraélesztette a vitát az Egyesült Királyságban a közbiztonságról, a rendészeti kapacitásokról és a növekvő erőszakos bűncselekményekről, miközben a kormány igyekszik megőrizni a társadalmi stabilitást a fokozódó feszültségek közepette.
A Cambridgeshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a támadás szombat este, helyi idő szerint körülbelül 19:40-kor történt egy Cambridge környékén haladó vonaton. Fegyveres egységek és mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol a vonatot azonnal megállították. Két férfit a rendőrség letartóztatott, több sebesültet pedig kórházba szállítottak. A hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok számát és állapotát, de a helyszínen készült felvételek és szemtanúk beszámolói alapján a támadás pánikot keltett az utasok között.
A közösségi médiában megjelent videókon kommandósok és rohamrendőrök láthatók a Huntingdon vasútállomáson, ahol a helyszínt lezárták, és a környéket teljesen kiürítették. Egy szemtanú a Sky Newsnak elmondta, hogy „vérző utasok rohantak le a vonatról”, miközben valaki azt kiabálta: „Kés van náluk!” Az elsődleges információk szerint a támadók a vonaton utazókat célozták meg, de az indítékuk továbbra sem ismert.
🚨 WATCH: Armed police board the LNER train at Huntingdon after multiple people were stabbed— Politics UK (@PolitlcsUK) November 1, 2025
Two people have been arrested and multiple people are in hospital pic.twitter.com/bjl5q3JjP5
Az eset azonnali politikai reakciókat váltott ki. Keir Starmer brit miniszterelnök az X platformon (korábbi Twitter) „megdöbbentő és elborzasztó incidensnek” nevezte a támadást, és köszönetet mondott a mentőszolgálatok és a rendőrség gyors reagálásáért. „Gondolataim minden érintettel és a családjaikkal vannak” – írta. A belügyminiszter, Shabana Mahmood szintén megszólalt, együttérzését fejezve ki az áldozatok iránt, ugyanakkor arra kérte a nyilvánosságot, hogy kerüljék a találgatásokat, amíg a rendőrségi vizsgálat tart.
A támadás időzítése különösen érzékeny politikai pillanatban érte az Egyesült Királyságot. A Labour-kormány hónapok óta a rendészeti reformot és a közbiztonság megerősítését ígéri, miután az országban nőtt az erőszakos bűncselekmények száma, különösen a városi és közlekedési környezetben. Az elmúlt években több, késes támadás történt vonatokon és pályaudvarokon, amelyek sokszor mentális zavarokkal küzdő vagy radikalizálódott elkövetőkhöz köthetők. A mostani eset részletei azonban még nem tisztázottak, és a rendőrség egyelőre nem kezeli terrortámadásként az ügyet.
Az Egyesült Királyságban a közbiztonság kérdése egyre inkább külpolitikai dimenziókat is kap. Az európai partnerek – különösen Franciaország és Németország – szoros figyelemmel kísérik a brit rendőrségi fellépést, mivel a szigetország továbbra is fontos csomópont a kontinens északi részének közlekedési hálózatában. A vasúti infrastruktúra elleni támadások ráadásul nemcsak belpolitikai, hanem gazdasági kockázatokat is hordoznak, különösen a nemzetközi logisztikai láncok és a turizmus szempontjából.
A brit kormány válságtanácskozást hívott össze a támadás után, hogy értékelje a történtek biztonságpolitikai következményeit. Bár a hatóságok gyors reagálása sokak szerint megelőzött egy még nagyobb tragédiát, a történtek újra felszínre hozták a brit társadalomban régóta jelenlévő félelmeket: vajon mennyire képes a kormány garantálni az állampolgárok biztonságát a mindennapi élet tereiben – még egy vonatfülkében is.
