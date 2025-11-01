Erőszak

Lemondott az izraeli hadsereg főjogásza egy kiszivárgott fogolykínzási videó miatt

A botrány messze túlmutat egyetlen katonai jogász lemondásán: rávilágít az izraeli hadsereg morális válságára, és újabb kérdéseket vet fel arról, hogy a terrorizmus elleni háborúban meddig mehet el egy demokratikus állam anélkül, hogy elveszítené erkölcsi legitimitását.

Izraelben újabb botrány rázta meg a hadsereget: lemondott a védelmi erők (IDF) legfőbb katonai jogásza, miután elismerte, hogy ő hagyta jóvá egy videó felvételének kiszivárogtatását, amelyen izraeli katonák állítólag egy palesztin foglyot bántalmaznak. A felvétel az országban és nemzetközi szinten is komoly felháborodást váltott ki, tovább mélyítve a Gázában zajló háború körüli jogi és erkölcsi vitákat.



A lemondását pénteken bejelentő Yifat Tomer-Yerushalmi vezérőrnagy a The Times of Israel által közzétett nyilatkozatában azt írta, tudatosan engedélyezte a Sde Teiman katonai bázisról származó biztonsági kamerafelvételek nyilvánosságra hozatalát. A Gáza határán fekvő létesítmény egyben fogolytábor is, ahol a hadsereg palesztinokat tart fogva, akiket a Hamasz október 7-i támadásában való részvétellel gyanúsítanak. A 2024 júliusában készült videón izraeli katonák láthatók, amint a földön fekvő, arcra fordított foglyot körülveszik, majd pajzsokkal takarva a kamerák elől, brutális módon bántalmazzák. A férfi súlyos sérülésekkel kórházi ellátásra szorult.



A felvétel augusztusban került adásba az izraeli Channel 12 hírcsatornán, és rövid időn belül politikai vihart kavart. Tomer-Yerushalmi a lemondólevelében azzal indokolta döntését, hogy a videó közzétételével „a hadsereg jogi szerveit érő hamis propagandát” akarta ellensúlyozni, ugyanakkor hangsúlyozta: a legbrutálisabb terrorcselekmények gyanúsítottjaival szemben is kötelesség vizsgálatot indítani, ha erőszak gyanúja merül fel.



A botrány nyomán Izrael katonai ügyészsége öt tartalékost vádolt meg súlyos testi sértés és kínzás gyanújával, ám a katonák tagadják a bűnösségüket. Az ügy hatalmas tiltakozást váltott ki: szélsőjobboldali aktivisták és kormánykoalíciós politikusok százai vonultak a Sde Teiman bázis elé, ahol egyesek megpróbálták megakadályozni a vádlottak letartóztatását.



Izrael védelmi minisztere, Israel Katz élesen bírálta Tomer-Yerushalmit, kijelentve: „Aki vérvádat terjeszt az izraeli katonákról, nem méltó arra, hogy viselje az IDF egyenruháját.” A kijelentés jól tükrözi a mély megosztottságot az izraeli társadalomban: miközben a kormány a hadsereg iránti lojalitást és az egységet hangsúlyozza, egyre több nemzetközi jogvédő szervezet és izraeli civil csoport követel független vizsgálatot az állítólagos visszaélések ügyében.



A Sde Teiman létesítmény ellen már korábban is érkeztek panaszok a fogvatartottakkal szembeni kegyetlen bánásmódról. Emberi jogi szervezetek szerint több mint ezer palesztin rab fordult meg a bázison, köztük olyanok is, akiket a Hamaszhoz való kötődéssel gyanúsítottak, de semmiféle formális vádat nem emeltek ellenük. A gázai hatóságok – amelyek Hamasz irányítása alatt állnak – azt állítják, hogy az izraeli katonai műveletek kezdete óta több mint 68 000 palesztin vesztette életét.

Tomer-Yerushalmi távozása nem csupán egy személyes döntés, hanem újabb jele annak, hogy Izraelben egyre nagyobb a feszültség a hadsereg jogi és politikai vezetése között. A Gázában folytatódó harcok és az amerikai közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalások idején a nemzetközi közvélemény egyre élesebben figyeli, hogyan bánik Izrael a foglyokkal és milyen mértékben tartja tiszteletben a humanitárius jogot.