Konfliktus

Amerikai légicsapás a Karib-tengeren - videó

Hat ember életét vesztette egy amerikai katonai akció során a Karib-tengeren, miután az Egyesült Államok hadserege csapást mért egy, a gyanú szerint drogcsempészetben részt vevő hajóra. Az akciót Pete Hegseth hadügyminiszter „célzott, halálos erejű csapásként” jellemezte, amely a venezuelai eredetű Tren de Aragua (TdA) bűnszervezet egyik hajóját semmisítette meg semleges vizeken csütörtök éjjel.



Az incidens Donald Trump amerikai elnök által meghirdetett, a Latin-Amerikából érkező kábítószer-csempészet felszámolását célzó katonai kampány újabb állomása. Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok több alkalommal hajtott végre katonai akciókat a Karib-tenger és a Csendes-óceán térségében, elsősorban a Venezuela és Kolumbia felől érkező szállítmányokat célozva. A két dél-amerikai ország határozottan elutasította az amerikai vádakat, politikai motivációt sejtve a műveletek mögött.



A Pentagon közlése szerint a mostani akcióban megsemmisített hajó a hírhedt Tren de Aragua bűnszervezethez tartozott, amelyet Venezuela egyik legnagyobb, nemzetközi szinten is aktív drog- és fegyvercsempész-hálózataként tartanak számon. Hegseth hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok „nem tesz különbséget a terrorista szervezetek és a narco-terroristák között”, és ígéretet tett arra, hogy a hadsereg folytatja a csempészek elleni célzott támadásokat.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our... pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

Donald Trump elnök egy nappal korábban sikerként értékelte a hadműveleteket, azt állítva, hogy az Egyesült Államokba tengeri úton beérkező kábítószermennyiség a korábbi szint „alig öt százalékára” esett vissza az elmúlt évhez képest. Az elnök hozzátette, hogy a következő célpont „a szárazföld lesz”, de részleteket nem közölt arról, hol és mikor várhatóak további akciók.



A latin-amerikai vezetők élesen bírálták az amerikai fellépést. Nicolás Maduro venezuelai elnök korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok „nem a drogcsempészet, hanem a latin-amerikai erőforrások ellen” indított háborút. Maduro szerint Washington célja a térség olaj- és ásványkincseinek megszerzése, nem pedig a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.



A Karib-térségben zajló amerikai katonai műveletek feszültséget keltenek a térség országai és Washington között, miközben a nemzetközi közösség egyre aggodalmasabban figyeli a konfliktus terjedését. A legutóbbi támadás újabb kérdéseket vet fel arról, meddig terjedhet az Egyesült Államok beavatkozása Latin-Amerika tengeri és gazdasági övezeteiben – és hogy a kábítószer-ellenes retorika mögött valójában milyen stratégiai célok húzódnak.