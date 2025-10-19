Háború

Újra támad Izrael Gázában - a tűzszünet megsértésére hivatkozik a hadsereg

Az izraeli légierő vasárnap újabb csapásokat mért a Gázai övezet déli részén fekvő Rafah városára, miután az izraeli hadsereg szerint palesztin fegyveresek megsértették a korábban kötött tűzszüneti megállapodást. A műveletek a térség törékeny fegyverszünetét sodorják veszélybe, és ismét felerősítik a nemzetközi aggodalmakat a konfliktus újbóli kiéleződése miatt. 2025.10.19 14:49 ma.hu

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vasárnap bejelentették, hogy kiterjedt légicsapásokat hajtottak végre a Gáza déli határán fekvő Rafah térségében, válaszul arra, hogy állításuk szerint militáns csoportok páncéltörő rakétát lőttek ki és kézifegyverrel is tüzet nyitottak izraeli katonákra. A hadsereg közleménye szerint a katonák éppen „terrorista infrastruktúrák felszámolását” végezték a térségben a tűzszüneti megállapodás feltételeinek megfelelően, amikor az incidens történt.



Az izraeli hadsereg szóvivője szerint a válaszcsapások célja a „fenyegetések megszüntetése és a terrortevékenységet szolgáló alagutak, illetve katonai létesítmények megsemmisítése” volt. Katonai források szerint a nap folyamán több mint húsz célpontot ért találat, köztük olyan helyszíneket is, amelyeket az IDF a Hamász katonai szárnyához köt. Az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, hogy Benjamin Netanjahu a helyzetértékelést követően utasította a hadsereget a „határozott fellépésre minden terrorista célpont ellen”.



Izrael Katz védelmi miniszter szintén kemény hangú nyilatkozatban reagált az eseményekre, figyelmeztetve, hogy „a Hamász ma a saját kárán fogja megtanulni, hogy az IDF elszántan megvédi katonáit, és nem tűri a provokációkat”. Hozzátette, hogy minden tűzszünet-sértés „súlyos következményekkel” jár, és amennyiben a figyelmeztetést nem értik meg, a válaszcsapások intenzitása tovább nőhet.

A Hamász katonai szárnya ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne a Rafahban történt incidenshez. A szervezet közleménye szerint március óta nincs kapcsolatuk azokkal a fegyveres frakciókkal, amelyek a térségben tevékenykednek, és nincsenek információik semmiféle összecsapásról. Izzat al-Risheq, a Hamász egyik vezető tisztségviselője kijelentette, hogy a mozgalom továbbra is elkötelezett a tűzszünet betartása mellett, miközben Izraelt vádolta annak megszegésével és azzal, hogy „ürügyet keres újabb bűncselekményeihez”.



A gázai egészségügyi minisztérium vasárnapi közlése szerint az izraeli légitámadások az elmúlt 24 órában legalább nyolc civil halálát okozták, köztük nőket és gyerekeket. A helyi hatóságok szerint több lakónegyed is megsemmisült, miközben a mentőalakulatok továbbra is a romok között kutatnak túlélők után.



A mostani események alig néhány héttel azután történtek, hogy Izrael és a Hamász október elején ideiglenes tűzszünetet kötött az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által kidolgozott 20 pontos békekezdeményezés részeként. A megállapodás első fázisa szerint a Hamásznak 72 órán belül szabadon kellett bocsátania az összes izraeli túszt, cserébe palesztin foglyok elengedéséért. A szervezet a héten valóban elengedte az utolsó 20 élő túszt, valamint átadta 12 holttest maradványait, ám Izrael szerint további 16 elrabolt személy holttestét még mindig nem szolgáltatták vissza.



A felek egymást vádolják a tűzszünet megsértésével: Izrael szerint a Hamász továbbra is rejtett katonai tevékenységet folytat a térségben, míg a palesztin szervezet az izraeli hadsereg állandó jelenlétét és időszakos rajtaütéseit tekinti a megállapodás megszegésének.



A nemzetközi közösség aggodalommal figyeli az eseményeket, attól tartva, hogy a gázai konfliktus újabb fordulója könnyen felülírhatja a hónapok óta tartó diplomáciai erőfeszítéseket. A szakértők szerint ha a mostani harcok tovább eszkalálódnak, az a tűzszünet végét és egy újabb, kiszámíthatatlan háborús periódus kezdetét jelentheti a Közel-Keleten – egy olyan térségben, ahol a béke még mindig inkább vágy, mint valóság.