Brutális gyilkosság és erőszak

Elképesztően mocskos és brutális pedofilok kötöttek vádalkut - csak erős idegzetűeknek!

A 6 éves kislányt megerőszakoló és a 4 éves halott testvérével együtt egy gödörben fogva tartó páros vádalkuval menekülhet meg. 2025.10.15 12:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A PEOPLE magazin szerint a 34 éves Victoria Cox, akit azzal vádolnak, hogy segített egy férfinak, aki megölt egy nőt, elrabolta annak két kislányát, majd az egyiket megölte, a másikat pedig „szexrabszolgaként” tartotta fogva, október 13-án, hétfőn a bíróság előtt vádalkut kötött az ügyészekkel.



A jelentés szerint a 37 éves Daniel Callihan, miután bűnösnek vallotta magát a szövetségi vádakban, ténybeli alapon aláírt egy vallomást, amelyben beismerte, hogy 2024. június 11-én megölte a 35 éves Callie Brunettet és elrabolta két kislányát Louisianából. Callihan azt is elismerte, hogy másnap elvitte a gyerekeket Mississippi-be, majd visszament Louisiana-ba, hogy felvegye Coxot, mielőtt visszatért McCombba, Mississippi-be, a lap szerint.



Callihan a tényállásban elismerte, hogy ő és Cox mindketten szexuálisan bántalmazták a hatéves kislányt, mielőtt megölte a négyéves testvérét, „szorosan a mellkasához szorítva” – írta a PEOPLE. A gyerekeket eltűntként jelentették be, miután egy rokon június 13-án megtalálta Brunett holttestét – közölte a Louisiana keleti kerületének helyettes ügyésze.



A lap szerint helyi, állami és szövetségi szinten közös keresést indítottak, és a hatéves kislányt még aznap megtalálták. A hatóságok megtalálták Brunett autóját, amelyet Callihan ellopott, és amely a gyermek fogva tartásának helyszíne közelében parkolt, és végül egy földbe vájt gödörben találták meg a kislányt halott testvérével együtt.



A PEOPLE magazin beszámolója szerint Cox nem áll szövetségi vádakkal szemben, mert állítólagos bűncselekményeit Mississippi államban követte el, és beleegyezett, hogy Callihan tárgyalásán tanúskodik a vád képviseletében.



A lap továbbá arról számolt be, hogy Cox a kihallgatáson megerősítette Callihan vallomását a hatéves kislány ellen elkövetett szexuális bántalmazásról. Ha Cox nem fogadja el az ügyészség ajánlatát, a tárgyalása december 8-án kezdődik. Callihan ítéletét november 19-én hirdetik ki, és a lap szerint az ügyészek beleegyeztek, hogy nem kérnek halálbüntetést, ha Callihan minden vádpontban bűnösnek vallja magát.