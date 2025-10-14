USA

Clinton és Biden dicsérte Trumpot a gázai békemegállapodásért

Bill Clinton és Joe Biden volt amerikai elnökök is elismeréssel szóltak Donald Trump közvetítő szerepéről a gázai háború lezárását célzó tűzszüneti megállapodásban. Az egyezség, amelyet Egyiptom, Katar és Törökország bevonásával írtak alá, új fejezetet nyithat a közel-keleti békefolyamatban - bár a felek közti bizalmatlanság továbbra is árnyékolja a megállapodás jövőjét. 2025.10.14 22:15 ma.hu

Donald Trump amerikai elnök hétfőn Egyiptomban, a Sínai-félszigeten fekvő Sarm es-Sejkben írta alá a tűzszüneti egyezményt Izrael és a Hamász képviselőivel, a regionális közvetítők – Katar, Egyiptom és Törökország – jelenlétében. A megállapodás értelmében a felek azonnali tűzszünetet hirdettek, Izrael pedig megkezdte csapatainak részleges kivonását Gáza egyes területeiről. Cserébe a Hamász szabadon engedte a még életben lévő 20 izraeli túszt, míg Izrael körülbelül kétezer palesztin fogoly szabadon bocsátásáról döntött.



A történelmi egyezség aláírását követően két korábbi amerikai elnök, Bill Clinton és Joe Biden is dicsérő szavakkal illette Trump diplomáciai teljesítményét. Clinton közleményében hangsúlyozta, hogy „hálás” azért, hogy a tűzszünet végre érvénybe lépett, a túszokat elengedték, és újraindulhatott a humanitárius segélyezés Gázában. Mint mondta, „Trump elnök és kormánya, valamint Katar és más regionális szereplők megérdemlik az elismerést azért, hogy a tárgyalásokat addig folytatták, amíg sikerült megállapodásra jutni.” A volt demokrata elnök ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a feleknek most „egy törékeny pillanatot kell tartós békévé alakítaniuk”, amely egyaránt biztosítja az izraeliek és a palesztinok méltóságát és biztonságát.



Joe Biden, aki Trump elődje volt a Fehér Házban, szintén elismeréssel szólt a mostani diplomáciai áttörésről. A közösségi médiában közzétett üzenetében azt írta: „Elismerem Trump elnök és csapatának munkáját, hogy a megújított tűzszüneti megállapodást sikerre vitték.” Biden hozzátette, reméli, hogy a béke tartós marad, és hangsúlyozta, hogy a térségben „egyenlő mértékű békére, méltóságra és biztonságra” van szükség mindkét nép számára.



A megállapodás aláírásakor Trump úgy fogalmazott: „Mindenki elégedett. Ez a megállapodás úgy indult be, mint egy rakéta.” Az amerikai elnök kijelentette, hogy a 2023 októberében kirobbant háború „véget ért”, és optimistán nyilatkozott a jövőről. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintén méltatta Trump közvetítő szerepét, őt nevezve „Izrael legnagyobb barátjának”, aki döntő szerepet játszott a tűzszünet elérésében.



Ugyanakkor a béke törékeny, és számos kérdés maradt nyitva. Izrael egyelőre nem kötelezte el magát a Gázai-övezet teljes katonai kivonására, míg a Hamász nem tett ígéretet fegyverei leadására. A korábbi, januárban elért tűzszünet mindössze két hónapig tartott, mielőtt újra fellángoltak a harcok, így a mostani egyezség tartóssága még kérdéses.

A nemzetközi közösség ugyanakkor reményteli óvatossággal fogadta az új megállapodást, amely - ha betartják - új lendületet adhat a közel-keleti békefolyamatnak. Trump izraeli látogatása, valamint az egyiptomi békecsúcson való részvétele azt mutatja, hogy az Egyesült Államok ismét aktívan igyekszik alakítani a régió politikai jövőjét. Az, hogy a felek képesek lesznek-e fenntartani a békét, a következő hetekben dől el - ám a diplomáciai áttörés mindenképpen egy ritka pillanat a közel-keleti konfliktus történetében.