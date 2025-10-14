USA
Clinton és Biden dicsérte Trumpot a gázai békemegállapodásért
Bill Clinton és Joe Biden volt amerikai elnökök is elismeréssel szóltak Donald Trump közvetítő szerepéről a gázai háború lezárását célzó tűzszüneti megállapodásban. Az egyezség, amelyet Egyiptom, Katar és Törökország bevonásával írtak alá, új fejezetet nyithat a közel-keleti békefolyamatban - bár a felek közti bizalmatlanság továbbra is árnyékolja a megállapodás jövőjét.2025.10.14 22:15ma.hu
Donald Trump amerikai elnök hétfőn Egyiptomban, a Sínai-félszigeten fekvő Sarm es-Sejkben írta alá a tűzszüneti egyezményt Izrael és a Hamász képviselőivel, a regionális közvetítők – Katar, Egyiptom és Törökország – jelenlétében. A megállapodás értelmében a felek azonnali tűzszünetet hirdettek, Izrael pedig megkezdte csapatainak részleges kivonását Gáza egyes területeiről. Cserébe a Hamász szabadon engedte a még életben lévő 20 izraeli túszt, míg Izrael körülbelül kétezer palesztin fogoly szabadon bocsátásáról döntött.
A történelmi egyezség aláírását követően két korábbi amerikai elnök, Bill Clinton és Joe Biden is dicsérő szavakkal illette Trump diplomáciai teljesítményét. Clinton közleményében hangsúlyozta, hogy „hálás” azért, hogy a tűzszünet végre érvénybe lépett, a túszokat elengedték, és újraindulhatott a humanitárius segélyezés Gázában. Mint mondta, „Trump elnök és kormánya, valamint Katar és más regionális szereplők megérdemlik az elismerést azért, hogy a tárgyalásokat addig folytatták, amíg sikerült megállapodásra jutni.” A volt demokrata elnök ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a feleknek most „egy törékeny pillanatot kell tartós békévé alakítaniuk”, amely egyaránt biztosítja az izraeliek és a palesztinok méltóságát és biztonságát.
Joe Biden, aki Trump elődje volt a Fehér Házban, szintén elismeréssel szólt a mostani diplomáciai áttörésről. A közösségi médiában közzétett üzenetében azt írta: „Elismerem Trump elnök és csapatának munkáját, hogy a megújított tűzszüneti megállapodást sikerre vitték.” Biden hozzátette, reméli, hogy a béke tartós marad, és hangsúlyozta, hogy a térségben „egyenlő mértékű békére, méltóságra és biztonságra” van szükség mindkét nép számára.
A megállapodás aláírásakor Trump úgy fogalmazott: „Mindenki elégedett. Ez a megállapodás úgy indult be, mint egy rakéta.” Az amerikai elnök kijelentette, hogy a 2023 októberében kirobbant háború „véget ért”, és optimistán nyilatkozott a jövőről. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintén méltatta Trump közvetítő szerepét, őt nevezve „Izrael legnagyobb barátjának”, aki döntő szerepet játszott a tűzszünet elérésében.
Ugyanakkor a béke törékeny, és számos kérdés maradt nyitva. Izrael egyelőre nem kötelezte el magát a Gázai-övezet teljes katonai kivonására, míg a Hamász nem tett ígéretet fegyverei leadására. A korábbi, januárban elért tűzszünet mindössze két hónapig tartott, mielőtt újra fellángoltak a harcok, így a mostani egyezség tartóssága még kérdéses.
A nemzetközi közösség ugyanakkor reményteli óvatossággal fogadta az új megállapodást, amely - ha betartják - új lendületet adhat a közel-keleti békefolyamatnak. Trump izraeli látogatása, valamint az egyiptomi békecsúcson való részvétele azt mutatja, hogy az Egyesült Államok ismét aktívan igyekszik alakítani a régió politikai jövőjét. Az, hogy a felek képesek lesznek-e fenntartani a békét, a következő hetekben dől el - ám a diplomáciai áttörés mindenképpen egy ritka pillanat a közel-keleti konfliktus történetében.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:15 Clinton és Biden dicsérte Trumpot a gázai békemegállapodásért
- 20:35 Eltüntették a hajamat! - Trump kiakadt a Time magazin címlapja miatt - képpel!
- 18:18 Z-generációs felkelés és katonai lázadás Madagaszkáron - mit tudunk eddig
- 16:13 Tüntetés Trump izraeli parlamenti beszéde alatt - videó
- 14:37 Dobrev Klára: a DK aláírásgyűjtést indít Magyarország EU- és NATO-tagsága mellett
- 12:35 Jogszabálysértés miatt meg kell ismételni Tiszaburán az időközi választást
- 10:33 BRFK: jelentősen javult a főváros közlekedési helyzete
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06