Tüntetés Trump izraeli parlamenti beszéde alatt - videó

Két izraeli ellenzéki képviselőt eltávolítottak a Kneszetből, miután Donald Trump amerikai elnök hétfői beszéde közben „Ismerjék el Palesztinát!” feliratú táblákat tartottak a magasba. Az incidens rávilágított az izraeli belpolitika mély megosztottságára, valamint arra, hogy a palesztin kérdés továbbra is központi és rendkívül érzékeny téma maradt az ország közéletében – még az Egyesült Államok elnökének látogatása idején is.



A Kneszetben elhangzott beszéde során Trump éppen a közel-keleti béke lehetőségeiről beszélt, amikor Ayman Odeh és Ofer Cassif, a főként arab képviselőket tömörítő Hadash-Ta’al koalíció tagjai felemelték a palesztin állam elismerését sürgető tábláikat. A teremben azonnal kitört a felháborodás, a biztonságiak pedig rövid időn belül kivezették a két képviselőt. Trump néhány másodperces szünet után csak annyit jegyzett meg: „Ez igazán hatékony volt”, majd folytatta beszédét a békefolyamatról és Izrael biztonságáról.



Az eltávolított képviselők a közösségi médiában védték meg akciójukat. Cassif az X platformon azt írta: Trump „a probléma része, nem pedig a megoldás”, és szerinte „valódi béke csak egy független palesztin állam létrejöttével valósulhat meg”. Odeh pedig úgy fogalmazott: „Kivezettek a Kneszetből csak azért, mert kimondtam a legegyszerűbb követelést, amelyet az egész nemzetközi közösség támogat: ismerjék el Palesztina államát.”



Trump izraeli látogatásának célja az volt, hogy felügyelje a legutóbbi túszcsere-megállapodás végrehajtását. Az egyezség értelmében a Hamász szabadon engedte a még fogva tartott húsz izraeli túszt, cserébe Izrael mintegy kétezer palesztin foglyot bocsátott szabadon. Az akciót több nemzetközi közvetítő – Egyiptom, Katar és Törökország – bevonásával sikerült megvalósítani.

Hadash-Ta'al MKs Ayman Odeh and Ofer Cassif removed from Trump's speech after holding up signs calling to "recognize Palestine."



Trump quips that the ejection was "very efficient." pic.twitter.com/0tvs7JbSAS — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Kneszetben elhangzott beszéd után „Izrael valaha volt legnagyobb barátjának” nevezte az amerikai elnököt. A nap folyamán Trump Sharm el-Sheikhben, az egyiptomi üdülővárosban írta alá a Gázára vonatkozó tűzszüneti megállapodást az említett közvetítő országok képviselőivel.



A Kneszetben történt incidens ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a palesztin államiság kérdése továbbra is megosztja Izraelt – nemcsak a politikai pártokat, hanem az izraeli társadalmat is. Miközben Trump és Netanjahu a béke új korszakát ígérik, az ellenzék szerint az igazi béke csak akkor jöhet el, ha a palesztinok önrendelkezése és állami függetlensége valósággá válik.