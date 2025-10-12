Háború

Trump szerint véget ért a gázai háború

Az amerikai elnök vasárnap újságírók előtt jelentette be, hogy lezártnak tekinti az Izrael és a Hamász közötti háborút. Donald Trump Izraelbe tart, ahol Benjamin Netanjahuval és a túszok családtagjaival is találkozik, majd egy regionális csúcstalálkozón vesz részt Egyiptomban, amely a Gáza jövőjéről hivatott dönteni. 2025.10.12 22:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump amerikai elnök vasárnap este drámai kijelentéssel élt, amikor a Fehér Házból indulva, az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „A háború véget ért. Értik? Véget ért.” A kijelentés a közel-keleti konfliktus legfontosabb fordulópontjának bizonyulhat, miután több mint két év telt el azóta, hogy a Hamász 2023. október 7-én támadást indított Izrael ellen, ami a modern izraeli történelem egyik legsúlyosabb biztonsági válságát okozta.



Trump kijelentése azelőtt hangzott el, hogy elindult volna Izraelbe, ahol a tervek szerint hétfőn reggel találkozik Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel, valamint a 2023-as támadás során elhurcolt túszok családtagjaival. Az amerikai elnök beszédet is tart majd az izraeli parlamentben, a Kneszetben, mielőtt Egyiptomba utazik, ahol több mint húsz ország vezetői gyűlnek össze egy nemzetközi csúcstalálkozóra Gáza jövőjéről. Bár a konferencia célja a háború utáni rendezés előmozdítása, sem Izrael, sem a Hamász képviselői nem vesznek részt az eseményen.



Az elnök szerint a mostani pillanat „különleges és történelmi jelentőségű”. „Mindenki egyszerre örül ennek a pillanatnak. Ilyen egység még soha nem volt” – fogalmazott Trump, aki optimistán beszélt a túszcsere-megállapodásról is, amelyet saját diplomáciai sikereként mutatott be.



A szeptember végén bejelentett egyezség értelmében a Gázai övezetből minden fennmaradó izraeli túszt – összesen 48 személyt, köztük élőket és halottakat – visszaszolgáltatnak Izraelnek. A hadsereg hétfő reggelre várja a túlélők átadását három különböző gázai helyszínen, míg az elhunytak holttesteit később szállítják át. A megállapodás részeként Izrael vállalta, hogy szabadon enged 250 olyan palesztin foglyot, akik életfogytiglani börtönbüntetésüket töltik, valamint további 1700 gázai fogvatartottat, akiket a 2023-as háború kitörése óta tartanak fogva.



Trump útjára Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth védelmi miniszter is elkíséri, akik az amerikai kormány legfelsőbb szintjén képviselik az ország érdekeit a közel-keleti békefolyamatban. A washingtoni adminisztráció a bejelentést a béke „új korszakának kezdeteként” értelmezi, bár számos szakértő óvatosságra int a háború „végének” kihirdetésével kapcsolatban.



A gázai konfliktus több mint 35 ezer ember életét követelte, és hatalmas humanitárius válságot hagyott maga után a térségben. Bár a harcok intenzitása az elmúlt hónapokban csökkent, a térségben továbbra is feszült a helyzet, és a békefolyamat tartóssága egyelőre kérdéses. Az Egyesült Államok és szövetségesei most arra törekednek, hogy az újjáépítés és a politikai stabilitás megteremtésével tartós rendezést érjenek el, amely mind Izrael, mind a palesztin területek számára biztonságot hozhat.