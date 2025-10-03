Erőszak

Nemzetközi szervkereskedelmi hálózat feltételezett vezetőjét tartóztatták le Moszkvában

Egy, több országban is körözött férfit fogtak el az orosz hatóságok a moszkvai Vnukovo repülőtéren, miután Törökországból deportálták. A gyanú szerint a férfi kulcsszereplője volt annak a szervkereskedelmi hálózatnak, amely a 2000-es években Koszovóban tevékenykedett, és orosz állampolgárokat is áldozatául ejtett. 2025.10.03 10:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az orosz belügyminisztérium közlése szerint a Boris Wolfmanként azonosított férfi 2006 és 2008 között vett részt egy olyan műveletben, amelyben fiatalokat és rászorulókat csábítottak Koszovóba vesedonor ígéretével. A szervezők utazást és kifizetést ígértek, ám a beavatkozások után a donorokat magukra hagyták, súlyos egészségkárosodással és ellátás nélkül. A hatóságok szerint a csoport a pristinai Medicus klinikán végezte a műtéteket, ahol a veséket tehetős páciensek kapták meg, gyakran Nyugat-Európából és Izraelből.



Irina Volk, az orosz belügyi szóvivő arról számolt be, hogy Wolfmant emberkereskedelemmel és szervezett bűnözői tevékenységben való részvétellel gyanúsítják. Az orosz Nyomozó Bizottság külön eljárást indított szándékos súlyos testi sértés és emberi szervek kereskedelme miatt. A gyanú szerint a hálózat ukrán, izraeli és török közvetítőkkel dolgozott, a donoroknak 15–17 ezer eurót ígértek vesénként, de a pénzt soha nem kapták meg.



A férfi izraeli és ukrán állampolgársággal is rendelkezik, és nemcsak Oroszországban, hanem Koszovóban, Izraelben és Ukrajnában is körözték. A nyomozás során felmerült, hogy a hálózat tevékenysége Koszovón kívül más országokra is kiterjedhetett, köztük Costa Ricára. Nyugati hírszerzési források szerint a szervezet áldozatai között szíriai menekültek is lehettek, akiket anyagi kényszerhelyzetükben használtak ki.



Wolfman orosz ügyvédje a Kommerszantnak nyilatkozva tagadta a vádakat, mondván, ügyfele csupán biztosítási dokumentumokat készített elő a Medicus és más klinikák betegeinek. Szerinte a beültetések legális keretek között zajlottak, az érintett izraeli és német páciensek pedig biztosítóik révén térítették meg a műtétek költségeit.



Az ügy újabb fejezetet nyit a koszovói Medicus-botrányban, amely több mint egy évtizede az egyik legsúlyosabb emberi szervkereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi bűnügynek számít. Az Európai Unió jogállamisági missziójának jelentése korábban már Wolfmant nevezte meg a hálózat egyik vezetőjeként. Ha a mostani vádak beigazolódnak, akár 15 év börtönbüntetés is várhat rá Oroszországban.