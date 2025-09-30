Háború

Trump béketervet hirdetett Gázára, a Hamász azonnal elutasította

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közösen ismertette a Fehér Házban azt a húszpontos béketervet, amely azonnali tűzszünetet és a Gázai övezet jövőbeni kormányzásának új kereteit írná elő. A javaslat célja, hogy lezárja a hónapok óta tartó háborút, amelyben több mint 65 ezer palesztin vesztette életét, és amely az egész nemzetközi közösséget mélyen megosztotta.



A terv első lépésként a hadműveletek azonnali leállítását, valamint az izraeli túszok palesztin foglyokkal való cseréjét tartalmazza. Ezt követően az izraeli haderő egy meghatározott vonal mögé vonulna vissza, és fokozatosan kivonulna Gázából, Izrael pedig ígéretet tenne arra, hogy sem nem szállja meg, sem nem annektálja az övezetet.



A béketerv Gázát egy „deradikalizált, terrormentes övezetként” képzeli el, amelyben a Hamásznak semmiféle szerepe nem lenne. A fegyvert lerakó harcosok amnesztiát kapnának, miközben az övezet ideiglenes irányítását egy technokrata, pártpolitikától független palesztin bizottság venné át, amely a mindennapi szolgáltatásokat és az önkormányzati feladatokat látná el. E testület egy „Békebizottságnak” felelne, amelynek elnöke maga Trump lenne, és amely felügyelné a rekonstrukciós folyamatot mindaddig, amíg a Palesztin Hatóság végre nem hajtja a szükséges reformokat, hogy átvehesse a hivatalos irányítást.



A dokumentum nyitva hagyja a lehetőséget egy jövőbeli palesztin állam létrejöttére, ám az Egyesült Államok elismerésének kérdését nem tisztázza. Trump a sajtótájékoztatón figyelmeztetett: ha a Hamász nem fogadja el a feltételeket, akkor szabad kezet ad Izraelnek a gázai szárazföldi offenzíva folytatására. Netanjahu támogatta a tervet, de hozzátette, hogy Izrael „befejezi a munkát”, ha a szervezet elutasítja a megállapodást.



A Hamász tárgyalódelegációja hétfő este Dohában kapta kézhez a javaslatot. Bár hivatalos állásfoglalást nem tettek közzé, kiszivárgott hírek szerint a mozgalom azt ígérte, hogy „jóhiszeműen” megvizsgálja a dokumentumot. Ugyanakkor a szervezet többször hangsúlyozta, hogy elutasítja a lefegyverzést, valamint minden olyan tervet, amely nem tartalmazza a palesztin önrendelkezés biztosítását.



A bejelentés hátterében a háború súlyos humanitárius következményei állnak: az ENSZ a múlt héten népirtással vádolta meg Izraelt, miközben Európa több kulcsállama – Franciaország, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália – hivatalosan is elismerte a Palesztin Államot. Ez a lépés szembekerült mind az amerikai kormányzat, mind Izrael álláspontjával. A béketerv így nem csupán a közel-keleti konfliktus, hanem a transzatlanti szövetségi rendszer belső feszültségeinek újabb jelképe lett.