Háború

Trump élesen bírálta szövetségeseit a palesztin állam elismerése miatt

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kemény szavakkal illette több kulcsfontosságú európai és tengerentúli szövetségesét, amiért a múlt héten hivatalosan elismerték a Palesztin Államot. A döntés, amelyet többek között Franciaország, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is támogatott, szembehelyezkedett Washington és Jeruzsálem álláspontjával, és komoly diplomáciai feszültséget okozott az Egyesült Államok és hagyományos partnerei között.



Trump hétfőn, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában tartott sajtótájékoztatón „ostobának” nevezte a palesztin államiság elismerését. Hozzátette, hogy ugyan több európai ország „jó szándékú és tisztességes barát”, a döntés mögött szerinte inkább a konfliktus évtizedeken át tartó kimerítő jellege áll, mintsem egy valódi stratégiai megfontolás. A Fehér Házban tartott közös fellépés jól mutatta, hogy az Egyesült Államok és Izrael szoros szövetségben próbálja ellensúlyozni az európai diplomáciai nyitást a palesztin ügy felé.



Az amerikai elnök a sajtóeseményen bemutatta saját, húsz pontból álló béketervét is, amely a Hamász lefegyverzését, az izraeli túszok szabadon bocsátását palesztin foglyok elengedéséért cserébe, valamint egy átmeneti gázai kormány létrehozását javasolja. Netanjahu üdvözölte Trump álláspontját, kiemelve, hogy a Palesztin Hatóság „semmilyen szerepet nem játszhat” a Gázai övezet jövőjében. A miniszterelnök figyelmeztetett: ha a Hamász elutasítja a megállapodást, Izrael „befejezi a munkát”, vagyis katonai eszközökkel fogja felszámolni a szervezetet.



Az európai államok ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a palesztin állam elismerése a kétállami megoldás iránti elkötelezettséget jelzi, és hozzájárulhat a békefolyamat előmozdításához. A brit kormány hangsúlyozta, hogy a Hamásznak „nincs helye Palesztina jövőjében”, míg Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy a palesztin államiság elismerése „a Hamász és az antiszemita gyűlöletkeltők vereségét” jelenti.



A diplomáciai vita hátterében a gázai háború folytatódó pusztítása áll. Az ENSZ adatai szerint 2023 októbere óta több mint 66 ezer palesztin vesztette életét a harcokban, miközben a térség jövőjét illetően a nemzetközi közösség megosztott. Trump és Netanjahu szövetsége világossá teszi, hogy Washington és Jeruzsálem továbbra is szemben áll az európai fővárosok azon törekvéseivel, amelyek a palesztin állam elismerésében látják a béke kulcsát.