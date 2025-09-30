Háború

Netanjahu bocsánatot kért Katartól a dohai légicsapás miatt

A hónap elején a katari fővárosban a Hamász elleni izraeli támadásban állítólag hat ember halt meg, köztük egy katari biztonsági tiszt. 2025.09.30

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu hivatalosan is bocsánatot kért Katar vezetésétől a hónap elején végrehajtott légicsapásért, amely hat ember halálát okozta, köztük egy katari biztonsági tisztét. Az izraeli támadás célpontja állítólag a Hamász vezetése volt, amely éppen tárgyalásokra érkezett Dohába, de a terrorszervezet felső vezetői megmenekültek.



A bocsánatkérés részletei egy washingtoni találkozót követően kerültek nyilvánosságra, ahol Netanjahu Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett. A megbeszélés részeként Trump közvetítésével háromoldalú telefonhívás jött létre a katari miniszterelnökkel, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thanival. A Fehér Ház és a katari kormány közlései egybehangzóan megerősítették: Netanjahu sajnálatát fejezte ki az emberáldozatok miatt, és ígéretet tett arra, hogy Izrael a jövőben nem hajt végre hasonló akciót katari területen.



A katari közlemény hangsúlyozta, hogy a légicsapás súlyosan sértette az ország szuverenitását, ugyanakkor üdvözölte az amerikai garanciát, miszerint ilyen incidens nem ismétlődhet meg. Doha egyúttal jelezte, hogy továbbra is kész közvetíteni a Gázával kapcsolatos béketárgyalásokban, amiben eddig is kulcsszerepet játszott. Katar hosszú ideje otthont ad a Hamász politikai irodájának, és az elmúlt években több tűzszüneti megállapodás és túszcsere közvetítőjeként is fellépett.



Netanjahu hivatalának közleménye szerint a célpont kizárólag a Hamász vezetése volt, és a katari áldozat halála nem szándékos következményként történt. A miniszterelnök ugyanakkor elismerte, hogy Izrael és Katar kapcsolatát kölcsönös sérelmek terhelik. Trump javaslatára egy háromoldalú munkacsoport felállításáról is szó esett, amely a vitás kérdések rendezését célozná.



A dohai légicsapás nemzetközi felháborodást váltott ki, mivel ritka és precedensértékű, hogy Izrael egy másik állam területén hajtson végre katonai műveletet, különösen egy olyan országban, amely hivatalosan közvetítő szerepet vállal a felek között. Bár Washington hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nem volt előzetes tudomása a támadásról, a történtek árnyékot vetettek a régió béketörekvéseire.



A mostani bocsánatkérés így egyszerre mutatja Izrael pragmatikus lépéskényszerét a diplomáciai feszültség enyhítése érdekében, valamint Katar megkerülhetetlen szerepét a Gázai-övezet jövőjéről folytatott tárgyalásokban. Az esemény ugyanakkor rámutat arra is, milyen törékeny az egyensúly a katonai fellépés és a politikai egyezkedés között a Közel-Keleten.