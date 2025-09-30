Háború

Újabb Ferenc Ferdinánd-esettől tartanak az EU-ban

A Politico értesülései szerint az Európai Unió vezetői egyre inkább attól tartanak, hogy az Oroszországgal fennálló feszültség egyetlen váratlan esemény hatására ellenőrizhetetlenül eszkalálódhat, hasonlóan ahhoz, ahogyan az 1914-es szarajevói merénylet sodorta Európát az első világháborúba. Bár Moszkva többször hangsúlyozta, hogy nem kíván támadást indítani a Nyugat ellen, Brüsszelben nő az aggodalom, hogy a katonai retorika és a drónincidensek sorozata előbb-utóbb súlyosabb konfliktushoz vezethet.



Az uniós vezetők szerdán Koppenhágában ülnek össze, hogy áttekintsék, miként lehetne kezelni az egyre szaporodó dróntevékenységet, amely számos európai ország légterét érinti. Ursula von der Leyen bizottsági elnök „példátlan” vitát sürget az EU katonai stratégiájáról, amely túlmutat a hagyományos uniós hatáskörökön, és olyan kezdeményezéseket is magában foglal, mint egy „drónfal” kialakítása a potenciálisan ellenséges eszközök feltartóztatására.



A csúcstalálkozó várhatóan megerősíti azt az álláspontot, hogy Oroszország fenyegetést jelent a blokk számára, és a tétlenség önmagában nagyobb eséllyel vezethet totális háborúhoz. Ugyanakkor több diplomata is figyelmeztetett: minden újabb elrettentő lépés „veszélyekkel van kikövezve”, és egyetlen rosszul kezelt incidens is kiválthatja az úgynevezett „Ferenc Ferdinánd-pillanatot”, amely egész Európát belesodorhatja egy nyílt katonai konfliktusba.



Az EU katonai vezetői úgy látják, hogy a blokk már most is „alacsony intenzitású háborúban” áll Oroszországgal, ám a védelem megerősítéséhez szükséges források előteremtése jelentős akadályokba ütközik. A háborúk történelmileg gyakran közös adósságvállalással lettek finanszírozva, de jelenleg több tagállam is komoly gazdasági nehézségekkel küzd, így kérdéses, hogy mennyire lesznek hajlandóak hozzájárulni egy kibővített védelmi költségvetéshez.



A fokozódó óvatosságot nemcsak az európai gazdasági realitások táplálják, hanem a közelmúlt eseményei is. Varsó például azzal vádolta meg Moszkvát, hogy orosz drónok megsértették a lengyel légteret Ukrajna elleni támadások során. Bár bizonyítékot nem mutatott be, a bejelentés élénk vitát indított a NATO-ban arról, hogy szabad-e lelőni orosz repülőeszközöket. Moszkva a vádat bizonyíték nélkülinek nevezte, és a vitát „felelőtlennek” minősítette.



Az orosz vezetés többször kijelentette, hogy nem áll szándékában NATO-országok megtámadása, ugyanakkor aggodalommal figyeli, hogy a nyugati politikai diskurzusban egyre gyakrabban emlegetik reális lehetőségként a harmadik világháborút. Az EU azonban láthatóan nem akarja megkockáztatni, hogy egy váratlan incidens beláthatatlan következményekkel járjon a kontinens biztonságára nézve.