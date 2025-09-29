Háború

Netanjahu a Hamász amnesztiáját fontolgatja túszok szabadon engedéséért cserébe

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök először jelezte nyitottságát arra, hogy amnesztiát biztosítson a Hamász tagjainak, amennyiben a palesztin fegyveres csoport elengedi a még fogva tartott túszokat, és elhagyja Gázát. A kijelentés jelentős elmozdulást mutat a korábbi izraeli állásponthoz képest, amely a szervezet teljes megsemmisítését és vezetőinek felszámolását tekintette a háború egyetlen lehetséges lezárásának.



Netanjahu a Fox News vasárnapi interjújában utalt arra a kiszivárgott béketervre, amelyet Donald Trump amerikai elnök dolgoztatott ki. A terv szerint a Hamász vezetői biztonságos távozást kaphatnának Gázából, ha 48 órán belül szabadon engedik a 48 megmaradt izraeli túszt. A miniszterelnök azt mondta: „Ha a Hamász vezetőit például kísérettel kiviszik az országból, és véget vetnek a háborúnak, minden túszt elengednek, akkor kiengedjük őket. Mindez a terv része, de nem szeretném megelőlegezni, mert ezekről most zajlanak a tárgyalások.”



A Times of Israel értesülései szerint Trump javaslata ennél szélesebb körű kompromisszumot tartalmaz. Izrael vállalná több száz, életfogytiglanra ítélt palesztin fogoly és több mint ezer, a háború kezdete óta fogva tartott gázai elengedését, valamint több száz palesztin holttest visszaszolgáltatását. A terv alapján a Hamász azon tagjai, akik elfogadják a „békés együttélés” feltételét, amnesztiát kapnának, míg mások biztonságos átjárást nyernének harmadik országokba.



A 21 pontos békecsomaag humanitárius segítségnyújtást is előírna, továbbá azt, hogy Izrael tartózkodjon újabb katonai csapásoktól Katar területén. Netanjahu jelezte, hogy erről a kitételről még egyeztetnie kell az amerikai kormánnyal, de egyelőre nem kívánt állást foglalni.



Mindez az izraeli hadjárat folytatódása közepette került napvilágra. Az izraeli hadsereg nagyszabású szárazföldi offenzívája továbbra is sújtja Gázavárost, egész negyedeket rombolva le, és több százezer palesztint kényszerítve menekülttáborokba. Netanjahu továbbra is azzal indokolja a hadműveletet, hogy meg kell semmisíteni a Hamászt.



A háború 2023. október 7-én kezdődött, amikor a Hamász támadása során 1200 izraeli vesztette életét, és több mint 250 túszt ejtettek. Az azóta tartó izraeli hadműveletek során a palesztin halálos áldozatok száma meghaladta a 65 ezret, amit az ENSZ szakértői bizottsága népirtásnak minősített. A nemzetközi felháborodás egyre nő, és több ország a közelmúltban hivatalosan is elismerte a palesztin államot.