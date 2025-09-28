Erőszak
Bombariadó zavarta meg a moldovai választást Brüsszelben
Vasárnap rövid időre evakuálni kellett a Moldovai Köztársaság brüsszeli nagykövetségét, miután bombafenyegetés érkezett az épületre. A riadó hamisnak bizonyult, a szavazást később folytatták, de az incidens újra ráirányította a figyelmet a Moldovát érő külső nyomásra, amely az ország uniós csatlakozási törekvéseit is veszélyezteti.2025.09.28 20:24ma.hu
A belga fővárosban élő több ezer moldovai állampolgár a diplomáciai misszió területén kialakított külhoni szavazókörben adhatta le voksát, amikor a rendőrség riasztást kapott egy feltételezett robbanószerkezetről. A hatóságok azonnal kiürítették az épületet, de átvizsgálás után semmilyen bizonyítékot nem találtak a fenyegetésre. Az eset mindössze órákra akasztotta meg a voksolást, amelyet később zavartalanul folytathattak a választók.
A moldovai hatóságok és tisztviselők azonban nem tartják véletlennek az ilyen incidenseket. Maia Sandu államfő pro-EU kormánya többször figyelmeztetett arra, hogy Oroszország szisztematikusan próbálja befolyásolni a választásokat, és akadályozni az ország 2030-ig tervezett uniós csatlakozását. A kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Párt szerint a vasárnapi bombariadó is illeszkedik abba a stratégiába, amely célzottan a választási részvétel csökkentését szolgálja, különösen a külföldön élő moldovai közösségek körében, ahol a támogatottság hagyományosan erősen EU-párti.
Stanislav Secrieru, Moldova nemzetbiztonsági tanácsadója egy hónappal ezelőtti interjújában arra figyelmeztetett, hogy Moszkva különféle eszközökkel próbálja megfélemlíteni a diaszpóra választóit. Mint mondta, a korábbi voksolások során is tapasztaltak hasonló módszereket: hamis bombariadókat, külföldi szavazóhelyiségek elleni megfélemlítést, sőt színlelt tüntetéseket is, amelyek célja a közvélemény manipulálása.
A mostani parlamenti választások sorsdöntőnek számítanak Moldova jövője szempontjából, hiszen az eredmény befolyásolhatja, mennyire tudja az ország folytatni közeledését az Európai Unióhoz. A hatóságok egyúttal kiterjedt dezinformációs kampányra és választói megvesztegetési kísérletekre is figyelmeztettek, amelyek már a tavalyi elnökválasztáson is jelen voltak.
Az előzetes eredmények vasárnap késő este várhatók, ám a választási folyamat körüli feszültségek és a biztonsági incidensek már most mutatják, hogy Moldova politikai jövője továbbra is éles geopolitikai törésvonalak mentén dőlhet el.
