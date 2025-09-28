Háború

Netanyahu folytatja a gázai offenzívát a nemzetközi nyomás ellenére

2025.09.28 12:01 ma.hu

Az izraeli hadsereg légicsapásai és szárazföldi műveletei újabb tucatnyi áldozatot követeltek a Gázai övezetben, miközben Benjamin Netanyahu miniszterelnök világossá tette, hogy országa „nem áll meg”, amíg a Hamász teljes felszámolását el nem éri. A nemzetközi közösség egyre erőteljesebb tűzszüneti felhívásai eddig süket fülekre találtak Jeruzsálemben.



A palesztin egészségügyi hatóságok beszámolói szerint egyetlen éjszaka alatt legalább 66 ember vesztette életét, köztük egy kilenctagú család, akik a Nuseirat menekülttábor egyik házában leltek halálra. Az összesített adatok alapján már több mint 65 500 palesztin halt meg a konfliktus kezdete óta, bár a valós számok a helyi tisztviselők szerint ennél is magasabbak lehetnek. Az ENSZ szakértői a hónap elején úgy fogalmaztak, hogy Izrael tettei kimerítik a népirtás fogalmát.



A humanitárius helyzet napról napra romlik: az Orvosok Határok Nélkül pénteken kénytelen volt felfüggeszteni működését Gázavárosban, miután izraeli csapatok körbezárták klinikáit. A szervezet közlése szerint több százezer ember rekedt a településen alapvető ellátás nélkül. Ennek ellenére Netanyahu az ENSZ-ben tartott beszédében hangsúlyozta, hogy Izrael még nem végzett, és mindaddig folytatják a hadműveleteket, amíg a Hamász „maradványait” is felszámolják.



Ez az üzenet éles kontrasztban állt az Egyesült Államok elnökének nyilatkozatával. Donald Trump ugyanis pénteken kijelentette: a fegyvernyugvásról szóló megállapodás „nagyon közel” van. A tárgyalásokat azonban megtorpanás jellemezte, miután Izrael célzott csapást mért a Hamász vezetőire Dohában. Katar emírje ezt „áruló támadásnak” nevezte, amely szerinte minden diplomáciai erőfeszítést aláás, és tovább mélyíti a gázai lakosság tragédiáját.



A gázai konfliktus globális tiltakozásokat váltott ki. New Yorkban a kolumbiai elnök, Gustavo Petro a nemzetközi jog betartatását sürgette, sőt felszólította az amerikai katonákat, hogy „tagadják meg” a Trump-adminisztráció parancsait. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma válaszul bejelentette: megvonja Petro vízumát „uszító tevékenységei” miatt.



Miközben egyre több állam ismeri el hivatalosan a palesztin államot, a fegyveres konfliktus továbbra is eszkalálódik. Izrael kitart amellett, hogy a hadjárat a saját biztonságát szolgálja, a nemzetközi közvélemény azonban mind inkább humanitárius katasztrófaként tekint a gázai helyzetre.