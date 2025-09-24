Terrorizmus

Hamas újabb túszvideót tett közzé - életjelet adtak Alon Ohelről

Újabb feszültséget keltett a közel-keleti konfliktusban, hogy a Hamasz fegyveres szárnya hétfőn videót tett közzé a Gázában fogva tartott izraeli túszról, Alon Ohelről. A 24 éves férfi életjelet adott magáról abban az időszakban, amikor az izraeli hadsereg tovább nyomul előre Gáza városában, és a kormány újabb katonai célpontokat jelöl ki.



A felvételt az al-Kasszám Brigádok osztották meg, amelyen Ohel egy izraeli televíziós beszéd közben látható, amint Benjamin Netanjahu miniszterelnököt bírálja. A túsz üzenetet intézett családjához, valamint Steve Witkoff amerikai közel-keleti különmegbízotthoz, arra kérve őket, hogy gyakoroljanak nyomást az izraeli vezetésre a helyzet rendezése érdekében. Ez már a második alkalom ebben a hónapban, hogy Ohel nyilvánosság elé került: a korábbi videóban főként egy másik túsz, Guy Gilboa-Dalal szerepelt.



Ohel azon több mint 250 ember közé tartozik, akiket palesztin fegyveresek 2023. október 7-én raboltak el Izrael déli területeiről. A támadás során több mint 1200 izraeli vesztette életét, és a túszok egy részét a mai napig Gázában tartják fogva. Az izraeli hadsereg becslései szerint a körülbelül 48 még mindig fogságban lévő személy közül akár a fele már halott lehet, bár ezt független források nem erősítették meg.

Prisoner Alon Ohel

Due to Netanyahu's stubborness, he has been held captive in Gaza City for more than 700 days pic.twitter.com/Zebb4y9L9u — Free Palestine Together For Palestine🇺🇦🇵🇸 (@InaNobumaru) September 23, 2025

A Hamasz túszvideói régóta a politikai és katonai nyomásgyakorlás eszközeként szolgálnak, különösen a nemzetközi közvetítési kísérletek idején. Nem sokkal a mostani felvétel nyilvánosságra hozatala előtt Izrael légicsapást mért Dohára, ahol állítólag a Hamasz vezetői egy amerikai közvetítéssel készülő tűzszüneti tervről tárgyaltak. A művelet jelezte, hogy a Netanjahu-kormányzat hajlandó a konfliktust a diplomáciai csatornákon túl a regionális színtérre is kiterjeszteni.



A katonai műveletek közben Gáza lakossága továbbra is súlyos árat fizet: a helyi egészségügyi hatóságok több mint 65 300 halálos áldozatról számoltak be, bár megfigyelők szerint a tényleges szám magasabb lehet, mivel rengeteg holttest a romok alatt maradt. Izrael jelenleg Gáza városának teljes ellenőrzésére készül, egyértelműen jelezve, hogy a Hamasz megadásáig nem kíván visszavonulni. Kritikusai szerint azonban a hadjárat valójában a térség élhetetlenné tételére és a palesztin lakosság kiszorítására irányul.



Miközben Izrael katonai erővel próbálja felszámolni a Hamaszt, a mozgalom a foglyokkal igyekszik fenntartani a nemzetközi figyelmet és saját tárgyalási pozícióit. A közel-keleti helyzet így továbbra is rendkívül törékeny, ahol minden újabb felvétel vagy katonai akció tovább mélyíti a bizalmatlanságot a felek között.