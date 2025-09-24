Terrorizmus
Hamas újabb túszvideót tett közzé - életjelet adtak Alon Ohelről
A legújabb túszvideó egyszerre szimbolizálja a konfliktus humanitárius árát és a politikai játszmák eszközrendszerét.2025.09.24 14:56ma.hu
Újabb feszültséget keltett a közel-keleti konfliktusban, hogy a Hamasz fegyveres szárnya hétfőn videót tett közzé a Gázában fogva tartott izraeli túszról, Alon Ohelről. A 24 éves férfi életjelet adott magáról abban az időszakban, amikor az izraeli hadsereg tovább nyomul előre Gáza városában, és a kormány újabb katonai célpontokat jelöl ki.
A felvételt az al-Kasszám Brigádok osztották meg, amelyen Ohel egy izraeli televíziós beszéd közben látható, amint Benjamin Netanjahu miniszterelnököt bírálja. A túsz üzenetet intézett családjához, valamint Steve Witkoff amerikai közel-keleti különmegbízotthoz, arra kérve őket, hogy gyakoroljanak nyomást az izraeli vezetésre a helyzet rendezése érdekében. Ez már a második alkalom ebben a hónapban, hogy Ohel nyilvánosság elé került: a korábbi videóban főként egy másik túsz, Guy Gilboa-Dalal szerepelt.
Ohel azon több mint 250 ember közé tartozik, akiket palesztin fegyveresek 2023. október 7-én raboltak el Izrael déli területeiről. A támadás során több mint 1200 izraeli vesztette életét, és a túszok egy részét a mai napig Gázában tartják fogva. Az izraeli hadsereg becslései szerint a körülbelül 48 még mindig fogságban lévő személy közül akár a fele már halott lehet, bár ezt független források nem erősítették meg.
Prisoner Alon Ohel— Free Palestine Together For Palestine🇺🇦🇵🇸 (@InaNobumaru) September 23, 2025
Due to Netanyahu's stubborness, he has been held captive in Gaza City for more than 700 days pic.twitter.com/Zebb4y9L9u
A Hamasz túszvideói régóta a politikai és katonai nyomásgyakorlás eszközeként szolgálnak, különösen a nemzetközi közvetítési kísérletek idején. Nem sokkal a mostani felvétel nyilvánosságra hozatala előtt Izrael légicsapást mért Dohára, ahol állítólag a Hamasz vezetői egy amerikai közvetítéssel készülő tűzszüneti tervről tárgyaltak. A művelet jelezte, hogy a Netanjahu-kormányzat hajlandó a konfliktust a diplomáciai csatornákon túl a regionális színtérre is kiterjeszteni.
A katonai műveletek közben Gáza lakossága továbbra is súlyos árat fizet: a helyi egészségügyi hatóságok több mint 65 300 halálos áldozatról számoltak be, bár megfigyelők szerint a tényleges szám magasabb lehet, mivel rengeteg holttest a romok alatt maradt. Izrael jelenleg Gáza városának teljes ellenőrzésére készül, egyértelműen jelezve, hogy a Hamasz megadásáig nem kíván visszavonulni. Kritikusai szerint azonban a hadjárat valójában a térség élhetetlenné tételére és a palesztin lakosság kiszorítására irányul.
Miközben Izrael katonai erővel próbálja felszámolni a Hamaszt, a mozgalom a foglyokkal igyekszik fenntartani a nemzetközi figyelmet és saját tárgyalási pozícióit. A közel-keleti helyzet így továbbra is rendkívül törékeny, ahol minden újabb felvétel vagy katonai akció tovább mélyíti a bizalmatlanságot a felek között.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:20 Patkányok randalíroztak a 22. kerületi Gádor általános iskola konyhájában
- 14:56 Hamas újabb túszvideót tett közzé - életjelet adtak Alon Ohelről
- 12:55 Erőszakba torkollott a bevándorlásellenes tüntetés Hágában
- 10:04 Szerda reggel leállt Budapesten a szemétszállítás
- 9:03 Taxisok lassítják a forgalmat a fővárosban
- 8:03 NATO: valós idejű fenyegetésértékelés dönti el az orosz gépek lelövését
- 6:59 Kézigránát robbant Oslo központjában - videók
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06