Kézigránát robbant Oslo központjában - videók
Az eset különösen érzékenynek számít, tekintettel arra, hogy a robbanások helyszíne közel esett diplomáciai képviseletekhez és a norvég királyi palotához.2025.09.24 06:59ma.hu
Kedd este robbanások rázták meg Oslo belvárosát, alig néhány száz méterre a norvég királyi palotától és az izraeli nagykövetségtől. A hatóságok közlése szerint az első detonációt követően egy második robbanószerkezetet is találtak, amelyet a rendőrség „katonai jellegű” kézigránátnak írt le.
Az incidens 20:45 körül történt a Pilestredet utcában, egy egyetemi kampusz közelében. A hatóságok azonnal sürgősségi riasztást küldtek a főváros lakóinak, amelyben arra kérték az embereket, hogy tartsák távol magukat az ablakoktól, amíg a második szerkezetet a helyszínen biztosítják. Az érintett kerületet kordonokkal zárták le, a közúti forgalmat elterelték, a villamosközlekedést leállították. Végül a gránátot ellenőrzött robbantással hatástalanították.
Police just set off the last found grenade, threat seems to be over in Oslo, Norway! VIDEO BELOW: #Oslo #norway #Explosion https://t.co/zhzrebk03s pic.twitter.com/U7iaM7jhZT— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) September 23, 2025
A norvég közszolgálati televízió, az NRK beszámolója szerint a kézigránátot a villamossínekre helyezték, ami tovább fokozta a közbiztonsági kockázatot. A tűzoltóság és a mentőszolgálat is a helyszínre vonult, de a hatóságok megerősítették, hogy sérülésről nem érkezett jelentés.
A rendőrség egy személyt őrizetbe vett, akit kihallgatnak az ügyben. Helyi lapok, köztük az Aftenposten, úgy tudják, hogy a gyanúsított mindössze 13 éves fiú, ám a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg hivatalosan. Brian Skotnes rendőrségi parancsnok elmondta: „Egy gyanúsítottat elfogtunk, de további információkat és esetleges más elkövetőket is keresünk. Feltételezésünk szerint bűnözői körök közötti leszámolásról lehet szó, de semmilyen lehetőséget nem zárhatunk ki.”
Bár a hatóságok óvatosan fogalmaznak, a norvég közvéleményben máris erősödnek az aggodalmak a közbiztonság, valamint az eset esetleges politikai vagy terrorista háttere miatt.
#Norway 🇳🇴: Two explosions reportedly occurred in #Oslo near the embassies of #Israel 🇮🇱 and #Georgia 🇬🇪.— War Noir (@war_noir) September 23, 2025
Seemingly perpetrators left two Yugoslavian M75 grenades on the street. One of them was fuzed and controlly detonated by the Police. Appears to be a gang-related incident. pic.twitter.com/5BZMNqrQxO
