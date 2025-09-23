Konfliktus

Újabb európai országok ismerték el Palesztinát az ENSZ közgyűlésén

Belgium, Luxemburg és Málta hétfőn hivatalosan is elismerték Palesztinát az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének New Yorkban zajló tanácskozásán, ezzel tovább bővítve azon európai uniós országok körét, amelyek támogatják a palesztin államiság ügyét. A döntéshez Monaco is csatlakozott, Franciaország pedig szintén hétfőn tette meg a bejelentést.



A belgiumi miniszterelnök, Bart De Wever hangsúlyozta, hogy lépésükkel „erős politikai és diplomáciai jelzést” kívánnak küldeni a nemzetközi közösségnek. Ugyanakkor jelezte: a teljes körű jogi elismerés csak akkor válik hatályossá, ha valamennyi túsz kiszabadul, és a palesztin területekről eltávolítják a Hamászhoz hasonló terrorszervezeteket. Addig Belgium nem nyit nagykövetséget és nem köt hivatalos megállapodásokat.



Luc Frieden luxemburgi kormányfő szavai szerint országának döntése „a reményhez, a diplomáciához, a párbeszédhez és az együttéléshez való megújított elköteleződést” jelenti. Hangsúlyozta, hogy az elismerés nem Izrael vagy az izraeli nép ellen irányul, és nem tekinthető a Hamász erőszakos fellépésének jutalmazásaként. Mint mondta, Luxemburg továbbra is a kétállami megoldásban látja az egyetlen járható utat a tartós béke érdekében.



Robert Abela máltai miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy országa „büszkén” vállalja a palesztin államiság hivatalos elismerését. Hozzátette, kormánya támogatja Izrael jogát a biztonságos létre, ugyanakkor világossá tette, hogy a Hamásznak nem lehet szerepe Palesztina jövőbeli vezetésében.



Az EU-n kívül Monaco uralkodója, II. Albert herceg is bejelentette, hogy támogatja a palesztin állam elismerését, de csak a túszok szabadon engedése és a Hamász lefegyverzése után. Beszédében hangsúlyozta: Monaco Izrael jogát is védi arra, hogy biztonságos és elismert határok között éljen, de ugyanilyen fontosnak tartja a palesztin nép szuverén, életképes és demokratikus államhoz való jogát.



A bejelentések sorát Franciaország indította meg a nap folyamán, ezzel csatlakozva az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália előző napi döntéséhez. Az ENSZ adatai szerint mára több mint 145 ország ismerte el hivatalosan Palesztinát.



Az elismerések az izraeli-gázai háború közepette érkeznek. A konfliktus 2023. október 7-én kezdődött, amikor a Hamász fegyveresei rajtaütést hajtottak végre Izrael déli részén, amelyben mintegy 1200 ember vesztette életét, és több mint 250 túszt hurcoltak el. Az azóta tartó izraeli katonai hadműveletekben a gázai egészségügyi hatóságok szerint több mint 65 ezer palesztin vesztette életét, míg egy ENSZ-bizottság Izraelt azzal vádolja, hogy tettei kimerítik a népirtás fogalmát.

Izrael élesen elítélte az újabb elismeréseket. Danny Danon, az ország ENSZ-nagykövete kijelentette: az Egyesült Államokkal közösen „nem vesznek részt ebben a komédiában”, utalva arra, hogy Jeruzsálem változatlanul illegitimnek tartja a palesztin államiság elismerését a jelenlegi körülmények között.