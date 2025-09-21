Erőszak

Free Palestine - Fegyveres támadás egy amerikai esküvőn

Egy ember meghalt és többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy esküvői rendezvényen New Hampshire államban. A szemtanúk szerint a támadó palesztinpárti jelszavakat kiabált. 2025.09.21 12:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tragédiába torkollott egy esküvői ünnepség a New Hampshire állambeli Nashua városában szombat este, miután egy férfi tüzet nyitott a Sky Meadow Country Clubban rendezett eseményen. A helyi hatóságok megerősítették, hogy a lövöldözésben egy ember életét vesztette, többeket pedig kórházba szállítottak különböző sérülésekkel. Az ügyben az állam főügyésze, John M. Formella és Kevin Rourke rendőrfőnök közösen adott ki tájékoztatást, amely szerint a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették, és nincs további közvetlen veszély a lakosságra.



A kezdeti híresztelések szerint két fegyveres is lehetett, de a biztonsági kamerák felvételei egyértelművé tették, hogy egyetlen férfi követte el a támadást. A helyszínen tartózkodó szemtanúk közül többen hallották, ahogy a támadó lövések közben azt kiáltotta: „a gyerekek biztonságban vannak” és „Free Palestine”. Tom Bartelson, aki az esküvőn vett részt, a WHDH helyi televíziónak elmondta, először nem ismerte fel a zajokat, ám hamar világossá vált számára, hogy lövések dördültek, és a támadó látszólag egy konkrét személyt vett célba.



A hatóságok egyelőre óvatosan fogalmaznak az indíték kapcsán. Peter Hinckley helyettes főügyész hangsúlyozta, hogy a vizsgálat korai szakaszában járnak, és csak a tények birtokában tudnak majd felelősen nyilatkozni a támadás hátteréről. Jim Donchess, Nashua polgármestere a tragédiát elítélte, kiemelve, hogy egyetlen emberélet elvesztése is túl sok, és az egész város közössége gyászolja az áldozatot.



Az eset különösen érzékeny kontextusban történt, mivel az Egyesült Államokban az Izrael és a Hamász között dúló háború kezdete óta fokozott a társadalmi feszültség. Az ország több nagyvárosában és egyetemi kampuszain az elmúlt hónapokban is gyakran alakultak ki összetűzések palesztinpárti és Izrael-barát tüntetők között. Bár a mostani támadás motivációja egyelőre nem tisztázott, a szemtanúk által hallott kijelentések miatt sokan attól tartanak, hogy a nemzetközi konfliktus belpolitikai feszültségeket is egyre inkább kiélez az Egyesült Államokban.



A nyomozás jelenleg is zajlik, miközben a hatóságok igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt, hogy a közbiztonság nincs közvetlen veszélyben. A történtek azonban rávilágítanak arra, hogy a közel-keleti konfliktus következményei messze túlnyúlnak a térség határain, és az Egyesült Államokban is érezhetőek a geopolitikai feszültségek árnyékai.