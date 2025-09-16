Háború

Az ENSZ népirtással vádolja Izraelt Gázában

Súlyos vádat fogalmazott meg az ENSZ vizsgálóbizottsága: a testület szerint Izrael népirtást követett el a gázai palesztinok ellen a 2023-ban kirobbant háború kezdete óta. Jeruzsálem visszautasította a jelentést, amelyet „a Hamász szócsövének” nevezett, és a bizottság azonnali megszüntetését követelte.



Genfben bemutatott jelentésében az ENSZ vizsgálóbizottsága arra a következtetésre jutott, hogy Izrael négy olyan cselekményt hajtott végre, amelyet az 1948-as Népirtás Egyezmény meghatároz. A testület szerint a palesztinok elleni támadások között szerepel a megölés, a súlyos testi és lelki sérülések okozása, az életkörülmények szándékos ellehetetlenítése, valamint a születések megakadályozására irányuló intézkedések. Navi Pillay, a bizottság elnöke kijelentette: „egyértelmű a szándék Gáza palesztin lakosságának megsemmisítésére, amit a népirtás jogi kritériumai alátámasztanak.”



Pillay hangsúlyozta, hogy a legmagasabb izraeli vezetői szinteken szervezték meg a két éve zajló kampányt, amely szerinte kifejezetten a palesztin népcsoport megsemmisítésére irányult. A jelentés szerint az izraeli hadműveletek során tömeges éhezést idéztek elő, rombolták az egészségügyi és oktatási rendszert, sőt szisztematikus nemi és nemi alapú erőszakot is dokumentáltak. A bizottság ezért felszólította Izraelt, hogy haladéktalanul vessen véget a népirtásnak, és az ENSZ-tagállamokat is arra buzdította, hogy állítsák le a fegyverszállításokat, valamint vonják felelősségre azokat, akik bármilyen formában közreműködnek a bűncselekményekben.



Izrael külügyminisztériuma határozottan elutasította a vádpontokat. A közlemény „hamisnak” minősítette a jelentést, amelyet a tárca szerint kizárólag „a Hamász hazugságaira” alapoztak. Jeruzsálem a bizottság „azonnali megszüntetését” követelte, és hangsúlyozta: a dokumentum célja Izrael delegitimálása.



A konfliktus 2023. október 7-én robbant ki, amikor a Hamász fegyveresei váratlan támadást indítottak Dél-Izrael ellen, több mint 1200 ember életét kioltva és több mint 250 túszt ejtve. Azóta a gázai egészségügyi hatóságok szerint 64 905 palesztin vesztette életét. A helyzet az elmúlt napokban tovább eszkalálódott: Izrael kedden hivatalosan is szárazföldi offenzívát indított Gázaváros ellen, amely a Hamász egyik utolsó erősségének számít.



A mostani ENSZ-jelentés újabb diplomáciai vihart kavart a konfliktus körül. Egyes államok várhatóan fokozzák a nyomást Izraelre a katonai műveletek leállítása érdekében, míg szövetségesei igyekeznek védeni a zsidó állam legitimációját a nemzetközi fórumokon. A vita így nemcsak a gázai harctéren, hanem a globális diplomáciai színtéren is tovább éleződik.