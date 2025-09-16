Háború

Izrael megindította a gázai szárazföldi offenzívát

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és az izraeli hadsereg hivatalosan is bejelentette, hogy a Gázaváros elleni szárazföldi hadművelet új szakaszba lépett. A művelet célja a Hamasz utolsó nagy erősségének felszámolása, miközben a konfliktus diplomáciai terepe is egyre bizonytalanabb: Katar mérlegeli, folytatja-e közvetítői szerepét.



Kedden Netanjahu a saját korrupciós pere nyitóülésén kérte felmentését a tanúvallomás alól, arra hivatkozva, hogy „fontos dolgok történnek”. Hamarosan világossá vált, mire utalt: az izraeli hadsereg két teljes hadosztállyal, tízezres nagyságrendű erőkkel megindította az offenzívát Gázaváros ellen. A hadsereg közleménye szerint a 162. és a 98. hadosztály vezeti az akciót, amelyhez hamarosan a 36. hadosztály is csatlakozik.



A művelet a biztonsági kabinet múlt havi döntését követi, amely engedélyezte Gázaváros elfoglalását. Ez az egyik utolsó terület a Gázai övezetben, amely még nem került izraeli ellenőrzés alá. Bár az elemzők októberre várták a szárazföldi offenzíva megindulását, az IDF hetek óta fokozza a nyomást, intenzív légicsapásokkal és helyi rajtaütésekkel készítve elő a terepet. A „Gideon szekerei B” fedőnevű akció során már több magas épületet és a Hamasz feltételezett pozícióit támadták, miközben a város nyugati negyedeiben is megjelentek izraeli egységek.



Palesztin források hétfő éjjel ismét súlyos bombázásról számoltak be, sőt több médium azt állította, hogy izraeli harckocsik is behatoltak Gázavárosba. A lakosság tömegesen menekül a harcok elől, humanitárius szervezetek pedig a helyzet gyors romlására figyelmeztetnek.



A katonai eszkaláció árnyékában a diplomácia is válságos ponthoz érkezett. Katar, amely az elmúlt években központi szerepet játszott az Izrael és a Hamasz közötti tűzszüneti egyezmények közvetítésében, most nyíltan felvetette, hogy felülvizsgálja szerepvállalását. A dohai vezetés szerint az izraeli offenzíva, valamint a múlt heti légicsapás, amely közvetlenül érintett katari területet is, kétségessé teszi a további közvetítés értelmét.



Izrael számára Gázaváros elfoglalása katonailag döntő fontosságú lehet, ugyanakkor a nemzetközi színtéren egyre élesebb kritikákkal kell szembenéznie. A kérdés most az, hogy az offenzíva sikeres végrehajtása közelebb viszi-e a régiót a konfliktus lezárásához, vagy éppen ellenkezőleg: újabb erőszakhullámot indít el, amely tovább nehezíti a politikai rendezés lehetőségét.