Gáza lángokban áll - Izrael védelmi miniszter
A palesztin média szerint az IDF intenzív légicsapásokat hajtott végre az enklávéban az éjszaka folyamán.2025.09.16 18:25ma.hu
Az izraeli hadsereg újabb, intenzív légicsapásokat hajtott végre Gázaváros ellen, miközben Izrael védelmi minisztere bejelentette: a hadművelet mindaddig folytatódik, amíg a Hamaszt teljesen le nem győzik. Az amerikai diplomácia közben újabb tűzszüneti tárgyalások előkészítésén dolgozik Katarban, idővel versenyt futva.
Hétfő éjszaka palesztin források arról számoltak be, hogy az izraeli hadsereg rendkívüli intenzitással bombázta Gázavárost és annak peremkerületeit. Bár az IDF hivatalosan nem erősítette meg az akciót, helyi lakosok arról is beszámoltak, hogy izraeli harckocsik is betörtek a városba. A támadások nyomán ismét tömeges menekülés indult meg, az izraeli katonai tervek szerint ugyanis Gázaváros teljes elfoglalása a következő hetek célja lehet.
Izrael Katz védelmi miniszter az X közösségi oldalon adott hangot elszántságának. Szavai szerint „Gáza lángokban áll”, és az izraeli hadsereg „vasököllel” sújt le a terroristák infrastruktúrájára. Hozzátette, hogy a katonák bátor harcától függ a túszok szabadon bocsátásának feltételei és a Hamasz végső veresége. „Nem hátrálunk meg, nem állunk meg, amíg a küldetést be nem fejeztük” – írta.
A harcok eszkalációja közben diplomáciai erőfeszítések is zajlanak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter útnak indult Katarba, hogy újraindítsa a megrekedt tűzszüneti tárgyalásokat Izrael és a Hamasz között. Újságíróknak nyilatkozva elismerte, hogy a gázai hadműveletek már megkezdődtek, és figyelmeztetett: mindössze néhány nap áll rendelkezésre egy megállapodás elérésére.
A katari főváros, Doha korábban többször is helyszíne volt izraeli–palesztin tárgyalásoknak, és központi szerepet játszott a 2023-ban és 2024 elején létrejött tűzszünetek közvetítésében. Katar ugyan élesen bírálta Izraelt a múlt heti, Dohát ért légicsapás miatt – amely öt Hamasz-tag és egy helyi biztonsági tiszt halálát okozta –, de nem vonult ki a közvetítői szerepből, együttműködve továbbra is Egyiptommal és az Egyesült Államokkal.
Izrael terve Gázaváros megszállására súlyos nemzetközi kritikákat váltott ki. Az ENSZ több tisztviselője és számos nyugati főváros humanitárius katasztrófától tart, miközben Izraelben is tiltakozások robbantak ki a háború folytatása ellen. Az izraeli hadsereg becslése szerint a város eredeti, egymilliós lakosságából eddig több mint 350 ezren menekültek el a bombázások és az előrenyomuló csapatok elől.
"Gaza City is the central hub of Hamas's military and governing power - their main stronghold. Hamas has turned Gaza City into the largest human shield in history"— Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025
🎥WATCH: BG Effie Defrin on the expanded ground activity in Gaza City. pic.twitter.com/W8k9rRCZnO
