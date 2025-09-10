Háború

Az EU befagyasztja Izrael támogatásait a gázai háború miatt

Az Európai Unió felfüggeszti kétoldalú támogatási programjait Izraellel, és befagyasztja a kapcsolódó kifizetéseket a Gázában zajló háború miatt - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A döntés újabb fordulatot jelent az EU közel-keleti politikájában, és komoly diplomáciai feszültségeket vetít előre. 2025.09.10 18:49 ma.hu

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a Gázából érkező képek „megrázták a világ lelkiismeretét”. Kiemelte, hogy a támogatások felfüggesztése mellett a Bizottság szankciókat fog javasolni „szélsőséges miniszterek és erőszakos telepesek” ellen, valamint részleges felfüggesztését kezdeményezi az Izraellel kötött társulási megállapodásnak a kereskedelmi ügyeket érintően. Bár az EU már korábban napirendre vette Izrael részvételének megszüntetését a Horizon kutatási programban, ezt egyelőre nem tudta érvényesíteni, mivel Németország, Olaszország, Magyarország és több más tagállam ellenzi.



Az Európai Bizottság elnöke szerint az EU „nem engedheti meg magának a bénultságot”, miközben „emberek halnak meg, miközben élelemért könyörögnek, és anyák tartják halott gyermekeiket karjaikban”. A gázai egészségügyi hatóságok szerint az izraeli hadműveletek kezdete óta több mint 64 ezer ember vesztette életét, amelyeket Izrael a 2023-as Hamász-támadásra adott válaszként indított. A támadásban mintegy 1200 ember halt meg, és körülbelül 250 túszt ejtettek.



Az uniós bejelentést tovább fokozta, hogy Izrael nemzetközi bírálatot kapott a héten végrehajtott dohai légicsapás miatt, amelyet a Hamász egyik létesítménye ellen indítottak. Katar miniszterelnöke „állami terrorizmusnak” nevezte az akciót, és kijelentette, hogy országa fenntartja a jogot a válaszlépésre. Moszkva „a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának súlyos megsértéseként” értékelte a támadást, figyelmeztetve, hogy az tovább destabilizálhatja a térséget. Donald Trump amerikai elnök szintén bírálta az izraeli lépést, mondván, hogy egy „szuverén ország, az Egyesült Államok szoros szövetségesének bombázása” nem szolgálja sem Izrael, sem Amerika érdekeit.



A Hamász közleményben tudatta, hogy vezetői túlélték a támadást, amelyet a szervezet a béketárgyalásokon részt vevő tisztségviselők elleni célzott akciónak minősített. Az események következtében az izraeli–európai kapcsolatok eddig nem tapasztalt nyomás alá kerülhetnek, miközben a háború következményei egyre inkább globális biztonsági és politikai kérdéssé válnak.