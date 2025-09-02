Háború
Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben és elismeri Palesztinát
A döntés nem az izraeli nép ellen irányul, hanem az izraeli kormányt célozza, amelynek szerinte tiszteletben kell tartania a nemzetközi és humanitárius jogot.2025.09.02 06:29ma.hu
Belgium a gázai háborúra és a civil lakosságot sújtó humanitárius válságra hivatkozva szankciókat hirdetett Izraellel szemben, miközben hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot. Az intézkedések tovább élezik az Európa és Izrael közötti diplomáciai feszültségeket, és újabb fejezetet nyitnak az EU közel-keleti politikájában.
A belga külügyminisztérium bejelentése szerint Brüsszel több irányban kíván nyomást gyakorolni. Az ország megtiltja a Nyugati Parton létesült izraeli telepekről származó termékek importját, korlátozza a konzuli segítségnyújtást azoknak a belga állampolgároknak, akik a nemzetközi jog szerint illegális telepeken élnek, valamint felülvizsgálja az izraeli vállalatok részvételét a közbeszerzésekben. A szankciós lista két izraeli minisztert, több radikális telepest és a Hamász vezetőit is érinti.
Maxime Prévot belga külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés nem az izraeli nép ellen irányul, hanem az izraeli kormányt célozza, amelynek szerinte tiszteletben kell tartania a nemzetközi és humanitárius jogot. Nyilatkozatában úgy fogalmazott: a cél az, hogy a helyzet érdemben változzon a terepen, különösen a humanitárius segítség bejutásának engedélyezésében. Belgium ezen felül kezdeményezni kívánja az EU és Izrael közötti társulási megállapodás felfüggesztését, ami jelentős gazdasági következményekkel járhat.
A döntés összefüggésben áll azzal, hogy több nyugat-európai ország – köztük Franciaország – a hónap végén az ENSZ Közgyűlésen készül elismerni Palesztinát. Izrael erőteljesen bírálja ezeket a lépéseket, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint ugyanis a palesztin államiság elismerése csak a Hamászt erősítené, miközben Európa nem tesz eleget az antiszemitizmus visszaszorításáért.
A gázai helyzet mindeközben egyre súlyosabb: a helyi egészségügyi hatóságok adatai szerint 2023 októbere óta több mint 63 500 ember vesztette életét. Az ENSZ éhínségre figyelmeztet, Izrael azonban tagadja a vádat, és állítja, hogy csak olyan csatornákon engedi be a segélyt, amelyeket nem a Hamász ellenőriz.
Belgium lépései erős szimbolikus üzenetet hordoznak, hiszen az ország az EU és a NATO székhelyeként a nemzetközi közösség egyik központja. A döntés egyben próbája annak is, hogy Európa képes-e egységes és határozott álláspontot kialakítani a közel-keleti konfliktusban, ahol a diplomáciai és humanitárius szempontok élesen ütköznek a geopolitikai realitásokkal.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:23 1 millió forintos vérdíjat tűztek ki egy gödöllői állatkínzóra
- 9:50 Elhunyt a Farkasokkal táncoló című film sztárja
- 8:00 Hajtóvadászat indult a 22 hónapos kislány gyilkosa után
- 6:29 Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben és elismeri Palesztinát
- 22:42 Amerikai törvényhozók vizsgálják a Wikipedia politikai elfogultságát
- 20:34 Nagy erőkkel keresett a rendőrség egy 22 hónapos gyermeket - már csak a holtteste került elő
- 18:31 Megzavarták Ursula von der Leyen Bulgáriába tartó repülőgépének GPS-ét
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06