Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben és elismeri Palesztinát

2025.09.02 06:29 ma.hu

Belgium a gázai háborúra és a civil lakosságot sújtó humanitárius válságra hivatkozva szankciókat hirdetett Izraellel szemben, miközben hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot. Az intézkedések tovább élezik az Európa és Izrael közötti diplomáciai feszültségeket, és újabb fejezetet nyitnak az EU közel-keleti politikájában.



A belga külügyminisztérium bejelentése szerint Brüsszel több irányban kíván nyomást gyakorolni. Az ország megtiltja a Nyugati Parton létesült izraeli telepekről származó termékek importját, korlátozza a konzuli segítségnyújtást azoknak a belga állampolgároknak, akik a nemzetközi jog szerint illegális telepeken élnek, valamint felülvizsgálja az izraeli vállalatok részvételét a közbeszerzésekben. A szankciós lista két izraeli minisztert, több radikális telepest és a Hamász vezetőit is érinti.



Maxime Prévot belga külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés nem az izraeli nép ellen irányul, hanem az izraeli kormányt célozza, amelynek szerinte tiszteletben kell tartania a nemzetközi és humanitárius jogot. Nyilatkozatában úgy fogalmazott: a cél az, hogy a helyzet érdemben változzon a terepen, különösen a humanitárius segítség bejutásának engedélyezésében. Belgium ezen felül kezdeményezni kívánja az EU és Izrael közötti társulási megállapodás felfüggesztését, ami jelentős gazdasági következményekkel járhat.



A döntés összefüggésben áll azzal, hogy több nyugat-európai ország – köztük Franciaország – a hónap végén az ENSZ Közgyűlésen készül elismerni Palesztinát. Izrael erőteljesen bírálja ezeket a lépéseket, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint ugyanis a palesztin államiság elismerése csak a Hamászt erősítené, miközben Európa nem tesz eleget az antiszemitizmus visszaszorításáért.



A gázai helyzet mindeközben egyre súlyosabb: a helyi egészségügyi hatóságok adatai szerint 2023 októbere óta több mint 63 500 ember vesztette életét. Az ENSZ éhínségre figyelmeztet, Izrael azonban tagadja a vádat, és állítja, hogy csak olyan csatornákon engedi be a segélyt, amelyeket nem a Hamász ellenőriz.



Belgium lépései erős szimbolikus üzenetet hordoznak, hiszen az ország az EU és a NATO székhelyeként a nemzetközi közösség egyik központja. A döntés egyben próbája annak is, hogy Európa képes-e egységes és határozott álláspontot kialakítani a közel-keleti konfliktusban, ahol a diplomáciai és humanitárius szempontok élesen ütköznek a geopolitikai realitásokkal.