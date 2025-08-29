Háború
Belgiumban nem született kormányzati megállapodás Izrael és Gáza ügyében
Kormányválság fenyeget, ha a kabinet nem lép fel határozottabban Izraellel szemben.2025.08.29 08:51MTI
Nem tudtak közös álláspontra jutni szerdán Belgium vezető miniszterei az ország Izraellel és a palesztinok lakta Gázai övezettel kapcsolatos politikájáról - erősítette meg Vincent Van Peteghem költségvetési miniszter a kormányülést követően. Az ügy ezért hétfőn ismét a kabinet napirendjére kerül.
A szövetségi kormány koalíciós partnerei közül - korábbi nyilatkozatok szerint - a flamand szociáldemokrata Előre (Vooruit) párt, a flamand kereszténydemokraták (CD&V) és a vallon centrista Elkötelezettek (Les Engagés) keményebb fellépést követel Izraellel szemben, beleértve szankciók bevezetését és a palesztin állam elismerését.
A frankofón liberális Reformer Mozgalom és a jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) azonban óvatosabb álláspontot képvisel. Bart De Wever szövetségi miniszterelnök (N-VA) kedden, Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: a palesztin állam elismerése a megfelelő feltételek nélkül "értelmetlen és kontraproduktív" lenne.
Maxime Prévot külügyminiszter (Elkötelezettek) hétfőn kijelentette: kormányválság fenyeget, ha a kabinet nem lép fel határozottabban Izraellel szemben, és nem ismeri el a palesztin államot. Prévot tíz lehetséges szankciós intézkedést javasolt Izraellel szemben, valamint a palesztin állam gyors elismerését szorgalmazta.
Vincent Van Peteghem (CD&V) a szerdai ülés után kijelentette: a helyzet szükségessé teszi Belgium pozíciójának újragondolását nemzeti és európai szinten is. Megerősítette, hogy támogatja a szankciókat, köztük az izraeli telepekről származó termékek importtilalmát, és Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági és Becalel Szmotrics pénzügyminiszter Belgiumba való belépésének megtiltását.
