Háború

Izrael megölte az Al Jazeera újságíróit Gázában

Legalább öt Al Jazeera-alkalmazott halt meg egy izraeli légitámadásban, amely egy újságírói táborra irányult Gázában. Az áldozatok között volt Anas al-Sharif, egy jól ismert tudósító, akit a helyi humanitárius válságról szóló riportjairól ismertek.



A támadás vasárnap este történt, amikor az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egy sátrat támadtak meg az Al-Shifa Kórház főkapuja előtt Gázában. A katari székhelyű médiaorgánum azonnal megerősítette, hogy négy újságíróját – al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher és Mohammed Noufal – holtan találták. Később hozzátette, hogy a kameraman Moamen Aliwa is az áldozatok között van, két másik személlyel együtt, így a halálos áldozatok száma hétre emelkedett.



Al-Sharif utolsó bejegyzése az X-en egy videót tartalmazott, amelyen izraeli támadások láthatók Gázavárosban. A bejegyzés, amelyet néhány perccel halála előtt tett közzé, az izraeli harci repülőgépek „kíméletlen bombázásáról” számolt be.



Hani Mahmoud, az Al Jazeera riportere, aki akkor csak egy háztömbnyire volt, hatalmas robbanást hallott az Al-Shifa kórház közelében.



„Láttam, ahogy az ég megvilágosodott, és nem sokkal később terjedt el a hír, hogy a kórház főbejáratánál lévő újságírói tábor volt a célpont” – írta, hozzátéve, hogy a dróncsapás akkor következett be, amikor a helyzet „lecsillapodott” és az újságírók egy helyen gyűltek össze.



Az Al-Shifa kórház igazgatója az Al Jazeera-nak elmondta, hogy az IDF valószínűleg közvetlenül a sátrat vette célba.



Az izraeli hadsereg elismerte, hogy al-Sharifot vette célba, azt állítva, hogy ő volt a Hamász „terrorista sejtjének” vezetője, aki riporternek álcázva működött.



Az Al Jazeera tagadta ezeket az állításokat, és azt mondta, hogy azok az újságírói ellen indított „felbujtó kampány” részét képezik.



Az Újságírók Védelméért Bizottság (CPJ) elítélte a támadást, és kijelentette, hogy Izrael „nem nyújtott bizonyítékot” arra vonatkozó állítására, hogy al-Sharif a Hamász tagja volt.



„Ez része annak a mintának, amelyet Izraeltől már évtizedek óta látunk... hogy újságírókat öl” – mondta Jodie Ginsberg, a CPJ vezérigazgatója.



A gázai kormányzati sajtóiroda szerint Izrael 2023 októberében kezdődött háborúja a Hamász ellen óta legalább 237 újságírót öltek meg, és csak az Al Jazeera 10 munkatársát vesztette el.