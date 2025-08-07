Háború
Szlovénia betiltotta a megszállt palesztin területeken előállított termékek importját
A kormány egyben megbízta az illetékes minisztereket azzal, hogy vegyék fontolóra az Izrael által megszállt területekre szánt termékek exportját.2025.08.07 12:39MTI
Betiltotta az Izrael által megszállt palesztin területekről származó termékek importját Szlovénia szerdán, és további segélycsomagot hagyott jóvá a gázai palesztinok számára - közölte a ljubljanai kormány.
A közlemény nem tért ki arra, hogy minden termék behozatalát betiltják-e, vagy csak az izraelieket.
A kormány egyben megbízta az illetékes minisztereket azzal, hogy vegyék fontolóra az Izrael által megszállt területekre szánt termékek exportját.
"Az izraeli kormány intézkedései, a többi között az illegális telepek kiépítése, a területek kisajátítása, a palesztin lakosság kényszerkitelepítése, otthonaik lebontása a nemzetközi jog súlyos és ismételt megsértését jelenti" - idézte a közlemény Robert Golob miniszterelnököt. Ezek a lépések nemcsak a palesztin lakosság életét és méltóságát, hanem a nemzetközi rend alapjait is sértik - írták.
A szlovén export az említett térségben nem meghatározó, 2023-ban mindössze kétezer eurót (797 ezer forint) tett ki.
A szlovén kormány azt is közölte, hogy mintegy 880 ezer euró (350,62 millió forint) értékben élelmiszert és takarókat biztosít a háború sújtotta területen élő palesztinok számára.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:16 Az izraeli hatóságok kitiltották a jeruzsálemi főmuftit az Al-Aksza mecsetből
- 6:14 Ukrán védelmi miniszter: testkamerát kell viselniük a hadkiegészítőknek
- 22:48 Külügyi államtitkár - az új lengyel államfő feltételekhez köti Ukrajna támogatását
- 20:46 Uniós biztos: az izraeli műveletek nagyon hasonlítanak a népirtásra
- 18:45 Parajd - A román állami hatóságoknak 2007 óta tudomásuk volt a veszélyről
- 16:44 Több mint tízezer, kábítószert tartalmazó levelet és csomagot foglaltak le tavaly Hollandiában
- 14:43 Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06