Szlovénia betiltotta a megszállt palesztin területeken előállított termékek importját

A kormány egyben megbízta az illetékes minisztereket azzal, hogy vegyék fontolóra az Izrael által megszállt területekre szánt termékek exportját. 2025.08.07 MTI

Betiltotta az Izrael által megszállt palesztin területekről származó termékek importját Szlovénia szerdán, és további segélycsomagot hagyott jóvá a gázai palesztinok számára - közölte a ljubljanai kormány.



A közlemény nem tért ki arra, hogy minden termék behozatalát betiltják-e, vagy csak az izraelieket.



A kormány egyben megbízta az illetékes minisztereket azzal, hogy vegyék fontolóra az Izrael által megszállt területekre szánt termékek exportját.



"Az izraeli kormány intézkedései, a többi között az illegális telepek kiépítése, a területek kisajátítása, a palesztin lakosság kényszerkitelepítése, otthonaik lebontása a nemzetközi jog súlyos és ismételt megsértését jelenti" - idézte a közlemény Robert Golob miniszterelnököt. Ezek a lépések nemcsak a palesztin lakosság életét és méltóságát, hanem a nemzetközi rend alapjait is sértik - írták.



A szlovén export az említett térségben nem meghatározó, 2023-ban mindössze kétezer eurót (797 ezer forint) tett ki.



A szlovén kormány azt is közölte, hogy mintegy 880 ezer euró (350,62 millió forint) értékben élelmiszert és takarókat biztosít a háború sújtotta területen élő palesztinok számára.