Háború

Kanada szeptemberben elismeri Palesztinát

Mark Carney kanadai miniszterelnök bejelentette, hogy országa szeptemberben, az ENSZ 80. Közgyűlésén hivatalosan is elismeri a palesztin államot. A döntést Carney egy sajtótájékoztatón ismertette, kiemelve, hogy Kanada támogatása Mahmúd Abbász palesztin elnök reformígéretein alapul.



Az elnök vállalta, hogy 2026-ban általános választásokat tartanak, amelyből a radikális iszlamista Hamász szervezet kizárásra kerül, valamint a palesztin államot demilitarizálják. Carney hangsúlyozta: a palesztin kormányzati struktúra megreformálása elengedhetetlen feltétele az államiság elismerésének, ahogyan az is, hogy a Hamász haladéktalanul engedje szabadon az összes még fogva tartott túszt.



A miniszterelnök egyúttal bírálta Izraelt is a gázai humanitárius helyzet romlása miatt, és felszólított a civil lakosság védelmére. Kanada döntése illeszkedik egy szélesebb nemzetközi trendbe, hiszen a hónap elején Franciaország és az Egyesült Királyság is jelezte szándékát a palesztin függetlenség elismerésére, amely lépéseket Izrael élesen elutasított.



Carney nyilatkozata jelentős politikai fordulatot jelez Kanada közel-keleti politikájában, és új lendületet adhat az államiságról szóló globális vitának.