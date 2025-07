Háború

Franciaország szeptemberben elismerheti Palesztinát, éles izraeli tiltakozások közepette

Újabb jelentős diplomáciai fordulat körvonalazódik a közel-keleti konfliktusban, miután Emmanuel Macron francia elnök bejelentette: Franciaország szeptemberben, az ENSZ Közgyűlés ülésén hivatalosan is elismeri a palesztin államot. A bejelentésre azonnal reagált a palesztin Hamász mozgalom, amely közleményben üdvözölte Párizs szándékát, „pozitív lépésnek” nevezve azt az igazság helyreállítása felé vezető úton. A Hamász szerint a döntés megerősíti a palesztin nép önrendelkezési jogát, és támogatja egy független palesztin állam megalapítását az „összes megszállt területen”, Jeruzsálemet fővárosként kijelölve.



A francia elnök nyilatkozata azonban heves reakciót váltott ki Izraelben. Benjamin Netanjahu miniszterelnök élesen bírálta Macron döntését, különösen annak időzítése miatt, amely szerinte az október 7-i terrortámadás után történik. Netanjahu úgy fogalmazott, hogy a palesztin állam elismerése ebben a helyzetben „a terrorizmus jutalmazása”, amely „egy újabb iráni proxy” létrejöttét kockáztatja meg, hasonlóan ahhoz, ahogyan Gáza is azzá vált. A miniszterelnök szerint ilyen körülmények között egy palesztin állam csakis egy újabb támadási platform lenne Izrael megsemmisítésére.



A döntés miatt feszültség keletkezett nemcsak az izraeli–francia kapcsolatokban, hanem az európai diplomáciai fronton is. Az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz is elítélte a francia álláspontot, szégyennek nevezve Macron bejelentését, hozzátéve, hogy Izrael semmilyen körülmények között nem fogja engedélyezni egy palesztin állam létrehozását.



A francia bejelentés egy olyan időszakban érkezik, amikor a nemzetközi közösség egyre megosztottabb abban a kérdésben, hogy milyen feltételek mellett és milyen formában lenne lehetséges a palesztin államiság elismerése. A lépés mindenesetre komoly diplomáciai hullámokat vethet, és új dimenziót adhat a palesztin–izraeli konfliktus rendezésére irányuló törekvéseknek, miközben újabb súrlódást idézhet elő a nyugati és izraeli diplomáciai kapcsolatokban.