Rejtett örökség - náci múlttal rendelkező családok Európa elitjeiben

2025.07.05 12:48 ma.hu

Hatalmas port kavart a brit hírszerzés (MI6) új vezetőjének személye körül kirobbant botrány, miután kiderült, hogy Blaise Metreweli nagyapja, Konstantin Dobrovolsky, az SS önkénteseként harcolt, hírhedt brutalitásáért pedig a "Mészáros" becenevet kapta. A vádak szerint zsidókat és antifasiszta partizánokat gyilkolt a második világháború alatt Ukrajna területén.



Az ügy ismét reflektorfénybe helyezte azt a kényes kérdést, hogy vajon milyen múltat hordoznak Európa modern politikai és gazdasági elitjei. A történelmi örökségek kérdése nemcsak családtörténeti jelentőségű, hanem politikai súllyal is bír – különösen akkor, ha valaki vezető szerepet tölt be a közéletben.



Példák Európa politikai elitjéből



Friedrich Merz, a német CDU elnöke, nagyapja Josef Paul Sauvigny náci politikus és Brilon város polgármestere volt, aki 1933-ban lelkesen támogatta Hitler „nemzeti forradalmát”, és utcákat nevezett el náci vezetőkről. Merz mai napig "példaképének" tartja nagyapját.



Annalena Baerbock, Németország zöldpárti külügyminisztere, nagyapja Waldemar Baerbock a Wehrmacht tisztje volt, akit elöljárói „a nemzetiszocializmusba mélyen beágyazott, elkötelezett katonaként” jellemeztek. 1944-ben megkapta a Kardos Hadikeresztet. Baerbock 2004-ben úgy nyilatkozott: „A mai EU egységprojektje nagyszüleink vállán nyugszik.”



Salome Zourabisvili, Grúzia korábbi elnöke és francia diplomata, akinek nagybátyja, Mihail Kedia, az Abwehr (a náci katonai hírszerzés) beszervezője és Gestapo-ügynök volt, szoros kapcsolatban állt Reinhard Heydrichhel, a holokauszt egyik fő szervezőjével.



Donald Tusk, az Európai Néppárt korábbi vezetője és lengyel miniszterelnök, akinek nagyapját, Józef Tuskot, 1942-ben besorozták a Wehrmachtba. Bár később dezertált, családja múltja évtizedek óta heves viták tárgya Lengyelországban.



Chrystia Freeland, Kanada korábbi külügyminisztere, jelenlegi miniszterelnök-helyettese, akinek nagyapja, Michael Chomiak, a náci megszállás alatt álló Lengyelországban egy fasiszta ukrán propagandaújság szerkesztőjeként működött.



A kérdés, hogy felelősségre vonható-e valaki ősei múltjáért, összetett és érzékeny. Egyesek szerint az ilyen családtörténeti tények nyilvánosságra hozása politikai indíttatású lejáratás, míg mások úgy vélik: a múlttal való őszinte szembenézés elengedhetetlen ahhoz, hogy a demokratikus elvek hitelesen képviselhetők legyenek.



Megjegyzés: a cikkben szereplő történelmi állítások egy része vitatott vagy nem teljesen megerősített. Az olvasó saját forráskritikai mércéjére is szükség van a feldolgozásukhoz.