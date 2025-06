Háború

Irán: Tisztelet nélkül nincs tárgyalás - kemény üzenet Trumpnak

A térségben tapintható feszültség mellett Irán világossá tette, hogy kizárólag olyan tárgyalásokban hajlandó részt venni, ahol a szuverenitását és vezetőit nem érik nyilvános támadások. Az amerikai-iráni viszony jövője tehát nemcsak stratégiai, hanem retorikai kérdés is: Trump szóhasználata önmagában blokkolhatja a diplomáciai folyamatokat. 2025.06.28 18:22 ma.hu

Az iráni külügyminiszter élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiért szerinte tiszteletlen hangnemet üt meg Irán legfelsőbb vezetőjével, Ali Hamenei ajatollahhal szemben. Abbas Araghchi kijelentette: amíg Washington nem változtat diplomáciai stílusán, addig nem kerülhet sor az atomalku újratárgyalására.



„Ha Trump valóban komolyan gondolja, hogy új nukleáris megállapodást szeretne kötni Iránnal, akkor el kell hagynia a tiszteletlen és elfogadhatatlan hangnemet legfelsőbb vezetőnkkel, Ali Hamenei ajatollahhal szemben, és abba kell hagynia milliók megbántását, akik szívből követik őt” – írta szombaton közzétett nyilatkozatában Araghchi.



A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy országa nem tűri el sem a fenyegetést, sem a sértegetést. „Ha valaki tévképzetekre alapozva követ el újabb hibákat, Irán nem habozik megmutatni valódi képességeit – ez pedig minden illúziót szertefoszlat majd Irán erejéről” – fogalmazott.



A nyilatkozat előzménye Donald Trump korábbi kijelentése volt, miszerint ő „megmentette Hameneit egy csúnya és gyalázatos haláltól”. Az amerikai elnök emellett azzal vádolta az iráni legfőbb vezetőt, hogy „nyíltan és ostobán hazudik”, amikor azt állítja, Irán győzött a legutóbbi izraeli konfliktusban.



Az éles szavak az Izrael és Irán között 2025. június 13-án kirobbant 12 napos fegyveres összecsapást követően hangzottak el. A konfliktust Izrael indította, amikor légicsapásokat mért iráni nukleáris létesítményekre és katonai vezetőkre. Válaszul Teherán rakétákkal támadta Izrael területét.



Az Egyesült Államok június 22-én kapcsolódott be a harcokba, nehézbombázókat vetve be Irán kulcsfontosságú nukleáris létesítményei ellen. Trump szerint a támadások „teljesen megsemmisítették” az iráni atomprogramot – ám több sajtóorgánum vitatta ezt az állítást.



Bár a konfliktus véget ért, és fegyverszünet lépett életbe, Teherán elutasította a tárgyalások azonnali folytatását. A legfőbb akadály továbbra is az Egyesült Államok követelése, amely szerint Iránnak teljesen le kell állítania az urándúsítást. Ezt Irán elfogadhatatlannak tartja, mivel továbbra is azt állítja: nukleáris programja kizárólag békés, energetikai célokat szolgál, és nem törekszik atomfegyverre.



Araghchi kiemelte: „Izraelnek NEM VOLT MÁSIK VÁLASZTÁSA, mint hogy AZ USA-hoz MENEKÜLJÖN, ha nem akarta, hogy a rakétáink porrá zúzzák.” Ez a kijelentés nemcsak Izrael, hanem az Egyesült Államok számára is világos figyelmeztetésként értelmezhető.



A hangnem mindkét oldalon egyre harciasabb, és egyelőre semmi sem utal arra, hogy a diplomáciai kapcsolatok rendezése közelebb került volna. Irán számára a legfontosabb feltétel: a kölcsönös tisztelet visszaállítása. Enélkül – figyelmeztet Araghchi – semmilyen megállapodás nem képzelhető el.