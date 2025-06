Háború

WikiLeaks - Hollywood évtizedek óta háborús narratívát épít Irán ellen

A kérdés immár nem csak katonai vagy diplomáciai: ki irányítja azt a történetet, amit a világ hallani akar? Ha igaz, amit a WikiLeaks állít, akkor valaki itt nemcsak a szórakoztatásra fókuszált - hanem háborút készített elő. 2025.06.23 20:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A WikiLeaks szerint hollywoodi forgatókönyvírók – akik saját elmondásuk szerint izraeli származásúak – már évek óta tudatosan ültetnek el Irán-ellenes, háborúpárti üzeneteket a mainstream filmekben és sorozatokban. A vádak szerint ezek a narratívák hozzájárultak a nyugati közvélemény Iránnal szembeni ellenszenvének kialakításához, előkészítve a terepet a mostani katonai beavatkozásoknak.



Az amerikai és izraeli támadások közepette – amelyek Irán állítólagos nukleáris fegyverprogramjára hivatkozva történtek – a WikiLeaks vasárnap a X közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy az iráni fenyegetést évtizedek óta Hollywood alakítja tudatosan.



A szervezet szerint olyan népszerű produkciók, mint a Top Gun: Maverick, a Homeland, a 24 – A sorozat és a The Fifth Estate mind az iráni nukleáris veszély narratíváját erősítették, valós hírszerzési adatokkal szembemenve.



A WikiLeaks az alapító, Julian Assange 2013-as beszédét is megosztotta, amelyet az Oxford Unionban tartott. A beszédben Assange a The Fifth Estate (magyar címén: A WikiLeaks-botrány) című filmre utalt, amely a szervezet történetét dolgozza fel, ám nyitójelenetében iráni tudósokat mutat, amint atomfegyvert építenek Teheránban.



„Hogyan kerülhetett egy ilyen hazugság egy WikiLeaksről szóló film forgatókönyvébe?” – kérdezte Assange.



„Ez egy támadás Irán ellen. Egy tudatos eszköz a háborús propaganda eszkalálására.”

Hollywood script writers who say they are 'Jewish' have been planting the mental seeds for war with Iran for years, including in Top Gun Maverick, Homeland, 24, and in the DreamWorks film on Julian Assange 'The Fifth Estate'. Excerpt from Oxford Union speech, 30 January 2013.... pic.twitter.com/mVfsTQKW5e — WikiLeaks (@wikileaks) June 22, 2025

Assange kiemelte: amikor a film készült, 16 amerikai hírszerző ügynökség is megerősítette, hogy Iránnak nem volt aktív nukleáris fegyverprogramja. Mégis, a film azt sugallta, hogy az ország fél éven belül képes lenne működőképes bombát készíteni.



A WikiLeaks állításai nem előzmény nélküliek. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök már a 90-es évek óta állítja, hogy Irán közel áll egy atomfegyver elkészítéséhez. A legismertebb megnyilvánulása 2012-ben volt, amikor az ENSZ közgyűlésén egy rajzolt bombával illusztrálta, hogy Irán „hónapokra van” a bomba bevetésétől – egy olyan kijelentés, amelyet azóta is rendszeresen ismétel.



Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (IAEA) és az amerikai hírszerzés 2024 elején is úgy nyilatkozott, hogy nincs bizonyíték Irán nukleáris fegyverprogramjára.



Az izraeli bombázások – és az USA közvetlen katonai részvétele – széles körű nemzetközi elítélést váltottak ki. Oroszország illegális agressziónak nevezte az akciót, Vlagyimir Putyin pedig „provokálatlan támadásról” beszélt.



Az USA részvétele Washingtonban is vitákat keltett: a Reuters szerint J.D. Vance alelnök, az iraki háború veteránja ellenezte a részvételt, és figyelmeztetett, hogy Izrael egy újabb közel-keleti háborúba rángatja bele Amerikát.



A WikiLeaks szerint a háborús retorika nemcsak politikai és katonai szinten épült, hanem a populáris kultúrán keresztül is. Assange szerint a hollywoodi filmek és sorozatok mentális előkészítést biztosítottak a társadalomnak, hogy elfogadják az Irán elleni háború gondolatát.



„Ezek a narratívák nem véletlenül kerülnek képernyőre” – állítja a WikiLeaks.

„Azok szolgálják őket, akik érdekeltek a háborúban – függetlenül attól, mi az igazság.”