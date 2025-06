Háború

Irán nemzetközi jogsértéssel vádolja az Egyesült Államokat

Irán vasárnap hivatalosan is elítélte az Egyesült Államok által végrehajtott éjszakai légicsapásokat, amelyek az ország három kiemelt nukleáris létesítményét – Fordowt, Natanzot és Iszfahánt – célozták. Teherán szerint a támadás súlyosan megsértette a nemzetközi jogot és az atomsorompó-egyezményt (NPT), továbbá a civil nukleáris program elleni "brutális agresszióként" értékelte azt.



A Iráni Atomenergia Szervezet (AEOI) vasárnap kora reggel kiadott közleménye szerint a létesítményeket érő találatok nem okoztak radioaktív szennyeződést vagy szivárgást. A Nemzeti Nukleáris Biztonsági Központ külön közleményben erősítette meg, hogy vészhelyzeti ellenőrzéseket hajtottak végre mindhárom helyszínen, és nem tapasztaltak veszélyt a környék lakosságára nézve.



Az iráni hatóságok különösen élesen bírálták, hogy a megtámadott létesítmények nemzetközi ellenőrzés alatt álltak. Az AEOI közleménye szerint:



„Ez a cselekedet sajnálatos módon a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közömbössége, sőt egyesek részéről támogatása mellett történt.”



A szervezet hozzátette, hogy Irán nem hagyja megtorpanni nukleáris programját, és minden jogi eszközt igénybe vesz, hogy elszámoltassa az Egyesült Államokat a támadásért.



„Nem engedjük, hogy ez a nemzeti iparág, amely nukleáris mártírjaink véréből sarjadt, megsemmisüljön.”



A támadások hátterében az Egyesült Államok és Izrael közös hadművelete áll, amelynek célja – izraeli források szerint – Irán rakéta- és nukleáris infrastruktúrájának gyengítése. Az amerikai haderő vasárnap hajnalban B-2 bombázókat és Tomahawk rakétákat vetett be a célpontok ellen.



Donald Trump amerikai elnök a műveletet „sikeresnek” nevezte, és figyelmeztette Teheránt: retorzió esetén további támadások várhatók.



Eközben Irán egyelőre nem jelentett be katonai válaszlépést, de a külügyminisztérium közleményében „bűncselekménynek” és „a szuverenitás megsértésének” minősítette az akciót.



A mostani légicsapás az elmúlt évek legközvetlenebb amerikai katonai fellépése Irán nukleáris programjával szemben, és súlyosbítja az amúgy is feszült helyzetet a térségben, ahol az elmúlt hetekben többször is drón- és rakétatámadások történtek Irán és Izrael között. A nemzetközi közösség egy része fokozott aggodalommal figyeli az eseményeket, és a feszültség csillapítására szólít fel.