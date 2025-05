Botrány

Szabotázsakció - Németországban letartóztattak három orosz ügynököt

A szövetségi ügyészség három ukrán állampolgárt, Vlagyiszlav T.-t, Daniil B.-t és Jevhen B.-t azzal vádol, hogy az orosz hatóságok megbízásából szabotázsakciókat készítettek elő Németországban - írta au Euronews.



A nyomozók szerint a most elfogott ügynökök harmadik személyeknek nyilatkoztak arról, hogy hajlandóak gyújtogatások és robbantásos merényletek elkövetésére. A férfiak közül ketten őrizetben vannak, a harmadik ellen egyelőre csak elfogatóparancsot adtak ki.



A gyanúsítottak állítólag csomagokat akartak küldeni Ukrajnából a Nova Poshta postai szolgáltatón keresztül. Ezeknek aztán útközben kellett volna felrobbanniuk és tüzet okozniuk. A támadásokhoz termitet volna használniuk, amely akár 2400 fokosra is felmelegedhet. A tüzek célja az volt, hogy pánikot és bizonytalanságot keltsenek a lakosság körében. A DHL postai szolgáltató ellen tavaly már több gyújtogatásos támadás is történt.

Eldobható ügynökök

Az eddigi megállapítások szerint a gyanúsítottak már meg is kezdték a "tesztüzemet": Kölnben csomagokat szereltek fel GPS-nyomkövetőkkel, és ukrajnai címekre küldték őket. A készülékeket Jevhen B. Svájcban szerezte be, és Konstanzba továbbította Daniil B.-nek. Onnan Kölnbe kerültek, ahonnan Vlagyiszlav T. végül Ukrajnába küldte őket. Az akció célja állítólag a szállítási útvonalak elemzése volt.



Nem kizárt, hogy a gyanúsítottak úgynevezett "eldobható ügynökök", ezek a hibrid hadviselés eszközei. Ahelyett, hogy hivatásos, magasan képzett ügynökökre támaszkodnának, az orosz titkosszolgálatok magánszemélyeket toboroznak egyszeri szabotázsakciókhoz.



Az így toborzott személyek egyszerű parancsokat kapnak olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Telegram vagy a Viber, amelyeket mindenféle speciális képzés nélkül végre lehet hajtani, például kisebb gyújtogatások, illetve propagandamatricák vagy szórólapok felragasztása.

Hamis zászlók

Olha Dancsenkova, az ukrajnai székhelyű Calibrated kommunikációs ügynökség társalapítója, a PR Army nevű civil szervezet társalapítója az Euronewsnak elmondta, hogy a hibrid hadviselés a hagyományos katonai műveleteket egy sor nem katonai taktikával kombinálja a stratégiai célok elérése érdekében, miközben biztosítja a hihető tagadhatóságot.



"A cél az ellenfél sebezhetőségének kihasználása több területen, hogy kétértelműséget teremtsen. E taktikák közé tartoznak a kibertámadások, a dezinformációs kampányok, a gazdasági kényszer (például az olaj- és gázfüggőség), a diplomáciai nyomásgyakorlás, a migránsok felfegyverzése (mint Belaruszban), a korrupció, a választásokba való beavatkozás és a helyettes erők alkalmazása".



Ihor Solovei, az ukrán Stratégiai Kommunikációs és Információbiztonsági Központ vezetője az Euronewsnak elmondta, hogy a hibrid agresszió arzenáljába az eszközök széles skálája tartozik, beleértve a dezinformációt is.



A hibrid és a hagyományos hadviselés közötti különbséget hazája példáján illusztrálta. A hibrid hadviselésre jellemző, hogy abban az információs műveletek, az úgynevezett hamis zászlós műveletek és más, nem katonai módszerek alkalmazása az ellenség befolyásolására nagy szerepet játszanak.



"Íme egy példa: 2022-ben Oroszország hagyományos hadviselési módszerekkel - tüzérség, páncélozott járművek, repülés és gyalogság - foglalta el Mariupolt. Ez egy klasszikus katonai művelet volt. Tíz évvel korábban, 2014-ben Oroszország hibrid hadviselési módszerekkel foglalta el Donyecket. A tájékoztató és propagandaműveletek eredményeként a helyi lakosság egy része a központi kormány ellen fordult" - magyarázza.



"Az orosz különleges erők és zsoldosok a helyi kollaboránsok támogatásával erőszakkal megdöntötték a város törvényes hatóságait. A teljes körű invázióval ellentétben Oroszország a 2014-es eseményekben játszott szerepét félretájékoztatással és hamis információk terjesztésével rejtette el" - teszi hozzá Solovei.