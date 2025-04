Botrány

Megakadályozták egy ortodox püspök húsvéti zarándoklatát Moldovában

A moldovai ellenzéki pártok éles kritikát fogalmaztak meg országuk kormánya ellen, miután a határőrség megakadályozta Marchel püspök, a Moldovai Ortodox Egyház egyik magas rangú vezetőjének utazását a húsvéti jeruzsálemi szertartásokra.



A Pobeda – Victorie Blokk, több ellenzéki párt szövetsége szombati közleményében úgy fogalmazott:



„A hatóságok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a Moldovai Metropóliára. Mi történik a hívek hitéletével a Nagyhéten? Tisztelet helyett erődemonstráció, csend és ima helyett barikádok, rendőrség és megfélemlítés.”



Marchel püspök elmondása szerint csütörtökön a chișinăui repülőtéren rendőrök megállították és átkutatták, útlevelét pedig csak akkor adták vissza, amikor gépe már elrepült. Másnap pedig – állítása szerint – indokolatlanul megtagadták tőle egy újabb járatra való felszállást is.



A moldovai határőrség tagadja, hogy szándékos visszatartás történt volna, szerintük a püspök egyszerűen késve érkezett a repülőtérre. A pénteki incidensről azonban nem nyilatkoztak. Marchel püspök viszont azt állítja, a hatóságok hazudnak, és politikai indíttatású megfélemlítést emleget.



A Pobeda – Victorie Blokk válaszokat követel a történtekre:



„Világos választ várunk: ki adott utasítást, és miért gyakorolnak ismét nyomást az Egyházra? Nem engedjük, hogy elpusztítsák azt, ami évszázadok óta összetartja a társadalmunkat és békét teremt.”



A Szocialisták Pártja (PSRM) még keményebben fogalmazott, „a lelki terrorizmus tudatos aktusának” nevezve az esetet.



„Bármiféle nyomás az Egyház ellen a nép elleni bűncselekmény, és Moldovában az államiság alapjainak megtámadása” – fogalmaztak.



A volt szovjet köztársaságban két ortodox egyház működik: a Moldovai Ortodox Egyház, amely a Moszkvai Patriarchátushoz tartozik, és a kisebb Besszarábiai Metropólia, amely a Román Ortodox Egyház fennhatósága alatt áll. A jelenlegi nyugatbarát moldovai kormány politikai és szimbolikus szinten is inkább a román kötődésű egyházat támogatja.



A Moldovai Ortodox Egyház már tavaly is a papság elleni zaklatásokról számolt be, állításuk szerint rendvédelmi szervek és politikai szereplők részéről is érte őket nyomásgyakorlás.



A húsvéti zarándoklat körül kialakult botrány tovább mélyíti a moldovai belpolitikai feszültségeket, miközben az ország EU-integrációs törekvései, valamint az orosz és román befolyás közötti egyensúly kérdése egyre élesebben vetődik fel a társadalomban és a vallási életben is.