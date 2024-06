Magyarság

Magyar fejlesztésösztönző képviseleti iroda nyílt Kárpátalján a KMKSZ közreműködésével

Az elmúlt két évtizedben Magyarország aktívan dolgozott a közvetlen uniós forráslehívások elérése érdekében, ennek ellenére a lehívás mértéke máig nem érte, sőt meg sem közelítette a lakosságarányos részesedést.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) együttműködésével megnyitott fejlesztésösztönző képviseleti iroda lehetővé teszi az európai uniós források bevonását Magyarország közreműködésével, tanácsadásával Ukrajnába, ezen belül pedig hangsúlyosan Kárpátaljára - jelentette ki Petri Bernadett, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztosa kedden Beregszászon.



Petri Bernadett - aki egyben a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) ügyvezető igazgatója - kifejtette: az a cél, hogy minél több európai uniós fejlesztési forráshoz juthassanak az ott élő emberek, valamint a fejlődés útjára kerüljenek, azon maradjanak a háború következményeit elszenvedni kényszerülő gazdasági szereplők.



Elmondása szerint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként működő MFOI létrejöttét az indokolta, hogy az európai uniós források megszerzésében szükséges az anyaországi pályázók támogatása és a határon túli magyarság megsegítése is. "Ez remek lehetőséget biztosít a magyar-magyar együttműködések keretében projektek felépítésére és forrásszerzésre" - fogalmazott a miniszteri biztos.



Petri Bernadett azt is elmondta: bízik abban, hogy Juhász Edina irodavezetővel együttműködve rövid idő alatt sikerül felmérni a helyi gazdasági és társadalmi szereplők igényeit és fejlődési lehetőségeit, és "minél több forrást sikerül majd elhozni az itt élők számára".