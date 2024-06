Állatvédelem

Nekiestek a brit uralkodó hivatalos portréjának az állatvédők

Az Animal Rising nyilatkozata szerint az aktivisták azért választották a tiltakozás e formáját, mert köztudott, hogy a király a Wallace és Gromit sorozat rajongója, és az is, hogy szívén viseli az állatvédelem ügyét. 2024.06.12 18:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Állatvédő aktivisták ragasztottak kedden tiltakozó célú szimbólumokat III. Károly király alig egy hónapja felavatott hivatalos portréjára. A galéria, ahol a kép látható, rövid vizsgálat után közölte, hogy a festménynek nem esett baja.



A brit uralkodót formabontó módon ábrázoló hatalmas, 2,6 méter magas és 2 méter széles alkotás - az egyik legelismertebb kortárs brit portréművész, Jonathan Yeo munkája - a neves brit képzőművészeti magángyűjtemény, a Philip Mould Gallery londoni kiállítótermében látható.



Az Animal Rising (Állatfelkelés) nevű, magát erőszakmentes állatvédő szervezetként jellemző csoport két tagja Károly arcmására a Wallace és Gromit című brit animációs vígjátéksorozat emberi főszereplője, Wallace stilizált arcképét ragasztotta, alá pedig egy szövegbuborékot illesztett, amelyben Wallace felhívja hűséges kutyája, Gromit figyelmét arra, hogy milyen kegyetlenül bánnak a brit farmokon a tenyészállatokkal.



Az Animal Rising nyilatkozata szerint az aktivisták azért választották a tiltakozás e formáját, mert köztudott, hogy a király a Wallace és Gromit sorozat rajongója, és az is, hogy szívén viseli az állatvédelem ügyét.



A szervezet közölte: olyan farmokat vizsgált meg, amelyek az állatkínzás ellen küzdő, királyi védnökség alatt működő brit szervezet (RSPCA) jóváhagyó tanúsítványának birtokában vannak, de ezzel együtt is "elrettentő kegyetlenséggel" bánnak állatállományukkal.



A csoport felszólította III. Károlyt, hogy függessze fel az RSPCA támogatását, amíg ez a helyzet nem változik.



Kedd délután a galéria közölte, hogy a festmény nem rongálódott meg, mivel az aktivisták a képet védő üvegre ragasztották a stilizált filmkaraktert és a szöveget.



Később a csoport is bejelentette, hogy csak vízzel ragasztotta a két papírt az üvegre, és az egész akciót csupán "derűs epizódnak" szánta.



A festményt, amely a brit hadsereg egyik alakulata, a Welsh Guards vörös díszegyenruhájában, ugyancsak a vörös különböző intenzív árnyalataiban játszó háttér előtt ábrázolja a királyt, Károly személyesen avatta fel május 14-én.

Az alkotás az első hivatalos királyi portré III. Károly tavaly májusi koronázása óta.



Az elmúlt időszakban több más, a keddinél jóval komolyabb támadás is történt nagy értékű képzőművészeti alkotások és történelmi emlékek ellen Londonban.



Májusban az angol-brit alkotmányosság ősi jogforrása, a Magna Carta egyik példányának tárolóját próbálta összetörni a Just Stop Oil nevű környezetvédő csoport két idős aktivistája vésővel és kalapáccsal a londoni brit nemzeti könyvtárban. A felbecsülhetetlen értékű történelmi dokumentum nem sérült meg.



A csoport két másik tagja 2022 októberében a londoni Nemzeti Galériában konzerv paradicsomlevest öntött Vincent van Gogh egyik leghíresebb, Napraforgók című festményére.



A képkeretet kisebb károsodás érte, az alkotás azonban - amelyet üveglap védett - sértetlen maradt.



Tavaly novemberben a Just Stop Oil két tagja szintén a londoni Nemzeti Galériában Diego Velázquez Vénusz tükörrel című alkotásának védőüvegét törte be több helyen.