Brit választások - Felmérés: száz éve nem mért parlamenti többséggel győzhet a Munkáspárt

A Sir Keir Starmer vezette Munkáspárt az összes többi frakció létszámához képest 194 fős többséget szerezhet az alsóházban. 2024.06.04 08:22 MTI

A hétfőn ismertetett legfrissebb felmérés szerint a brit politikatörténet utóbbi száz évében példátlan alsóházi többséget érhet el a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt, ha a július 4-re kiírt parlamenti választáson a jelenlegi előrejelzések által valószínűsített szavazatmegoszlás érvényesül.



A legnagyobb brit közvélemény- és piackutató csoport, a YouGov által hatalmas, csaknem 59 ezer fős reprezentatív választói minta bevonásával elvégzett országos vizsgálat szerint a pártpreferenciákra alapuló modellszámítások azt jelzik, hogy a Labour a mostani 202-ről 422-re növelheti alsóházi képviselői helyeinek számát a jövő havi választáson, a 2010 óta kormányzó Konzervatív Párt frakciójának létszáma ugyanakkor 365-ről 140-re apadhat.



Ez azt jelenti, hogy a Sir Keir Starmer vezette Munkáspárt az összes többi frakció létszámához képest 194 fős többséget szerezhet az alsóházban.



A YouGov kiemeli, hogy ez jóval felülmúlná a Munkáspárt 1997-ben aratott, földcsuszamlásszerűnek tartott győzelmét, abban az évben ugyanis a Labour Tony Blair vezetésével 179 fős alsóházi többséggel alakíthatott kormányt.



A cég hangsúlyozza azt is, hogy az utóbbi évszázad brit politikatörténetében csak Stanley Baldwin konzervatív vezető ért el a Munkáspárt számára most prognosztizáltnál nagyobb győzelmet: Baldwin vezetésével a Konzervatív Párt az 1924-es választáson 210 fős alsóházi többségre tett szert.



A YouGov szerint a júliusra valószínűsített 140 fős konzervatív frakciólétszám a párt legrosszabb eredménye lenne az 1906-os parlamenti választások óta.



A cég szerint a felmérésből levezetett modellszámítás arra vall, hogy a Rishi Sunak miniszterelnök vezette Konzervatív Pártot a választók gyakorlatilag "kisöpörnék" az ország számos körzetéből, köztük Londonból, Anglia északkeleti és északnyugati térségeiből és Walesből.



A YouGov számításai szerint több jelenlegi kabinettag képviselői mandátuma is veszélybe kerülhet: kieshet a parlamentből Grant Shapps védelmi miniszter, Alex Chalk igazságügyi miniszter, Michelle Donelan, a tudományügyi, innovációs és technológiai tárca vezetője, Gillian Keegan oktatási miniszter és Penny Mordaunt, a konzervatívok alsóházi frakcióvezetője.



A Yougov úgynevezett MRP modellje, amelyet a cég a mostani felméréshez is használt, a hagyományos választói minták sokszorosára terjed ki, száznál több kritériumot vesz figyelembe, és az eredményt súlyozza minden egyes választókörzet demográfiai összetételével, valamint hosszú időre visszatekintve a választók pártpreferenciáinak változásaival.



A hagyományos módszertannal elvégzett felmérések is hónapok óta folyamatosan azt jelzik, hogy a Munkáspárt 20 százalékpontot meghaladó támogatottsági előnyben jár a konzervatívok előtt.