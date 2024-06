Izraeli-palesztin

Michael Douglas Oscar-díjas amerikai színész támogató látogatáson vesz részt Izraelben

A művész csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a világ nem láthatta eléggé az októberi mészárlás képeit, hogy azokat nem terjesztették azonnal. 2024.06.03 06:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Michael Douglas Oscar-díjas amerikai-zsidó színész támogató látogatáson vesz részt Izraelben. A világhírű amerikai színész vasárnap Jeruzsálemben találkozott Jichák Hercog államelnökkel, aki átadta neki a túszok megmentésének szimbólumait, a sárga kitűzőt és a katonai dögcédula-nyakláncot.



"Nagyon nehéz időszakot élünk. Érezni a történtek mélyen sokkoló hatását. Örülünk, hogy itt lehetünk Izraelt támogatva, és megoszthatjuk Önnel, hogy Amerika határozottan a szövetségese, ahogy elnökünk is elmondta Önnek. Csak abban reménykedem, hogy a legutóbbi tárgyalások eredményt érnek el, és a túszok hamarosan visszatérnek" - mondta a színész Hercognak az elnöki hivatal közleménye szerint.



Douglas korábban megtekintette Ziv Koren "Október hetedike" című fotókiállítását a Peresz Béke- és Innovációs Központban, és találkozott az októberi terrortámadásban a Gázai övezetbe hurcolt túszok családjaival.



A művész csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a világ nem láthatta eléggé az októberi mészárlás képeit, hogy azokat nem terjesztették azonnal. Szerinte ez információhiányhoz vezetett, és megakadályozta a válaszadást az Izrael elleni tüntetésekre.



Ellátogatott az övezet szomszédságában fekvő, és súlyos harcokat átélt Beeri kibucba is, ahol beszélgetett a kibuc tagjaival. "Itt olyan emberekkel találkoztam, akik hittek a békében. Akik vendégül látták otthonaikban palesztin szomszédaikat" - mondta el tapasztalatairól.



"Most azt kérdezem, hogyan gyógyulsz fel az ilyesmiből? Nemzedékekbe fog telni, ha egyáltalán lesz gyógyulás. Hogyan győzöd le a bosszúvágyat? Fogalmam sincs" - fogalmazott Michael Douglas.